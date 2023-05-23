【遊日注意】日本政府或將修改退稅政策　或需持商品到機場排隊退稅

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遊日注意！日本政府最快明年修改免稅制度，遊客日後或需離境時確認持有免稅商品，才可獲退稅，有日本傳媒報道指，相關做法或令旅客因要退稅，在機場大排長龍。

現時旅客在日本購物後，可在商店、商場等地處理退稅手續，除可即時取回金錢外，亦免卻在機場大排長龍的情況。但日本共同社報道，去年度離境時發現需徵稅金額達22億日元（即約1.25億港元），由於旅客往往聲稱旅費用盡，最終未能徵收的稅款達到9成以上。另外，日本政府亦發現有旅客倒賣免稅商品圖利。

為避免以上兩個情況發生，日本政府正研究修改免稅制度，要求旅客離境時確認持有有關商品，才可獲得退稅。

共同社報道指出，雖然有關做法有助防止逃稅，但或令遊日旅客不便，打擊其消費意欲；而海外亦有出現離境時為辦理退稅手續，而大排長隊的問題，因此有人認為應維持現有制度。

共同社指出，日本政府將於年底前，交代稅制改革的詳情，新制度最快2024年度起實施。

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記者：陳梓蔚