【香港體壇】港隊男單主教練亞運前夕轉教大馬球手　伍家朗無奈：把我們放在尷尬處境

▲ 香港羽毛球「一哥」伍家朗。(資料圖片)

香港羽毛球男子隊單打主教練黃達明突然請辭，並「過檔」成為馬來西亞「一哥」李梓嘉的主教練。香港羽毛球「一哥」伍家朗表示，自己無權阻攔黃達明提前解約，但距離亞運只剩下3個多月及奧運只剩下約1年的情況，「無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上」。

李梓嘉的團隊今日(23日)突然宣布，邀得同是馬來西亞人的黃達明出任主教練一職。黃達明接受當地傳媒訪問時指，感謝港隊願意放行，又指身為馬來西亞人，「怎會不想為自己國家效力？」，自己與李梓嘉目標一致，向着奧運金牌進發。

伍家朗亦有在社文平台撰文回應黃達明離職一事，大嘆無奈：

人各有志，黃教練選擇辭職然後走馬上任執教他所屬國家的球員，我們無權阻攔。可是當他在距離亞運只剩下3個多月及奧運只剩下1年左右的這個時間點上離開我們，並加入我們其中一名主要對手的團隊，無疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。雖然我比大家提早一個多星期知道這消息，但直到現在還沒有完全相信這個事實。不過我們也該有足夠的經驗去應對各種突發情況，香港運動員從來也不會輕易認輸放棄的，我們唯有繼續裝備自己，盡力在賽場上爭取好成績。」

來自馬來西亞的黃達明現年55歲，為羽毛球界名帥，曾在2003至2011年、2013至2016年擔任馬來西亞國家隊教練，其後曾到印尼、蘇格蘭、韓國執教。他去年帶領南韓女子隊重奪優霸盃冠軍後，選擇加盟港隊簽約2年，協助男單備戰2024年巴黎奧運，當時更揚言希望帶領伍家朗及李卓耀打入世界前10位。

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責任編輯：蘇文軒