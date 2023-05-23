【高官出訪】孫東晤新加坡副總理王瑞杰　盼在創科上更緊密合作

▲ 孫東（左）今日晤新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰（右）。(政府新聞處圖片)

創新科技及工業局局長孫東今日展開在新加坡的第二日訪問行程，晤新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰。孫東指，香港致力與包括新加坡在內的經濟體，在創科方面建立更緊密的合作，期望推動地區經濟增長和創新。



孫東今日首先晤王瑞杰，他向王瑞杰介紹自《香港創新科技發展藍圖》於去年十二月公布後香港創科的最新發展情況，雙方亦就共同關注的議題和兩地面對的挑戰交流。孫東指，香港致力與包括新加坡在內的經濟體在創科方面建立更緊密的合作，期望藉此形成強大的協同效應，推動地區經濟增長和創新。



孫東其後在香港駐新加坡經濟貿易辦事處和投資推廣署合辦的商務午餐會上，發表演講，提到兩地合作定能成為推動區域創科發展的雙引擎，惠及兩地之餘更能覆蓋整個亞太地區。他指，新加坡初創公司和企業可以香港作為進軍大灣區和內地市場的跳板，香港的科技公司亦可充分利用新加坡這個門戶在東盟地區拓展業務。

下午，孫東拜會新加坡通訊及新聞部長楊莉明，雙方就數據、人工智能和新加坡的智慧國政策交流意見。楊莉明亦分享了新加坡在起草《個人資料保護法令》方面的經驗。孫東其後拜會中國駐新加坡大使孫海燕。

▲ 孫東（左）今日晤新加坡通訊及新聞部長楊莉明（右）。(政府新聞處圖片)





孫東明日會繼續新加坡的訪問行程，到訪裕廊集團和緯壹城。

鄧炳強明日率團訪廣州、東莞和惠州

保安局局長鄧炳強明日率團展開一連兩日的粵港澳大灣區訪問行程，到訪廣州、東莞和惠州，拜訪廣東省應急管理廳，以及廣州市、東莞市和惠州市的公安局和應急管理局，並考察當地創科企業。訪問團成員包括保安局常任秘書長李百全、警務處助理處長（行動）呂錦豪和消防處助理處長（新界北）李冠友。



鄧炳強5月25日傍晚返港。他離港期間，保安局副局長卓孝業將署任局長。

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責任編輯：區綽彥