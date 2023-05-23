  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 01:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰歧視風波】國泰解僱3名空中服務員　林世雄：事件嚴重違背香港優良待客之道

社會 23:15 2023/05/23

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

有內地網民日前遭國泰空中服務員歧視，事件越鬧越大，在官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」發文批評後，國泰航空行政總裁林紹波在國泰微博發表聲明，指已解僱3名涉嫌歧視的空中服務員。

促國泰儘快完成檢討

運輸及物流局局長晚上11時50分亦發聲明，表示十分痛心國泰航空公司部分機組人員的不當言論，已向國泰航空表達高度關注，並要求管理層立刻改善服務，期望國泰盡快完成檢討，並能為公司制度，以至員工態度等方面從根本上作出改善，不負香港作為國際航空樞紐和好客之都的聲譽。

林紹波署名聲名如下：

作為國泰航空行政總裁，林紹波代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

目前，我們已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。在此，我想再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

為了避免同類事件再次發生，我將親自領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視我們的服務流程、人員培訓和相關製度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

我們感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，我們必將以此為鑑，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【慢速滑行】國泰收投訴指飛機在跑道慢速滑行　警告機師再犯或有紀律處分
16:22 2023/05/14
【慢速滑行】國泰收投訴指飛機在跑道慢速滑行　警告機師再犯或有紀律處分
【機票回落】國泰航空燃油附加費6月起下調　短長途來回分別平$97及$204
18:53 2023/05/17
【機票回落】國泰航空燃油附加費6月起下調　短長途來回分別平$97及$204
【不當言論】空服員被爆歧視內地客　國泰兩度致歉：3日內公布調查結果
14:09 2023/05/23
【不當言論】空服員被爆歧視內地客　國泰兩度致歉：3日內公布調查結果

你可能感興趣

【慢速滑行】國泰收投訴指飛機在跑道慢速滑行　警告機師再犯或有紀律處分
16:22 2023/05/14
【慢速滑行】國泰收投訴指飛機在跑道慢速滑行　警告機師再犯或有紀律處分
【機票回落】國泰航空燃油附加費6月起下調　短長途來回分別平$97及$204
18:53 2023/05/17
【機票回落】國泰航空燃油附加費6月起下調　短長途來回分別平$97及$204
【不當言論】空服員被爆歧視內地客　國泰兩度致歉：3日內公布調查結果
14:09 2023/05/23
【不當言論】空服員被爆歧視內地客　國泰兩度致歉：3日內公布調查結果
林世雄 運輸及物流局 國泰航空 微博 歧視

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
11:26 2023/05/23
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
【削福利】長者$2坐車要青年埋單　張炳良斥覆水難收倡加價五成
09:07 2023/05/22
【削福利】長者$2坐車要青年埋單　張炳良斥覆水難收倡加價五成