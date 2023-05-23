【國泰歧視風波】國泰解僱3名空中服務員　CEO林紹波：對各界致歉

有內地網民日前遭國泰空中服務員歧視，事件越鬧越大，在官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」發文批評後，國泰航空行政總裁林紹波在國泰微博發表聲明，指已解僱3名涉嫌歧視的空中服務員。

林紹波署名聲名如下：

作為國泰航空行政總裁，林紹波代表國泰航空，就有關旅客在5月21日國泰航班CX987上的經歷，再次向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。

目前，我們已完成對於事件的調查，並依據公司的規章制度，對三位涉事的空中服務員予以解聘。在此，我想再次重申，對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，國泰航空將秉持「零容忍」的態度，絕不姑息。

為了避免同類事件再次發生，我將親自領導跨部門的工作小組做出全面檢討，重新審視我們的服務流程、人員培訓和相關製度，進一步提升國泰航空的服務品質。其中，最重要的是確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

我們感謝社會各界對於國泰航空的持續關注和監督，我們必將以此為鑑，努力為旅客提供更加滿意的旅行體驗。