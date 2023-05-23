【STEAM】錦江小學辦小學機械人搶包山邀請賽共19校參加　盼未來繼續推廣比賽

▲ 「小學機械人搶包山邀請賽2023」吸引19間學校參與。（學校提供圖片）

陷入殺校危機的中華基督教會長洲堂錦江小學，近年加強推動STEAM教育。該校上周六（20日）與STEAM教材公司合辦「小學機械人搶包山邀請賽2023」，吸引了19間學校參與。主辦方表示，希望能夠繼續推廣這項比賽，讓更多的學生有機會參與機械人搶包山比賽，並從中獲得寶貴的學習和成長經驗。

比賽由英華女學校及新生命教育協會呂郭碧鳳中學協辦，理工大學設計學院助理教授蔡詩贊、英華女學校校長關翰章及聖馬可中學校長陳思茵擔任比賽主禮嘉賓和評判，以及由長洲明愛陳震夏郊野學園借出比賽場地。

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比賽以長洲特色文化活動「搶包山」為主題，要求學生使用特定比賽套件組裝搶包山機械人，並由積木拼砌而成的包山上取得平安包，然後將平安包運送到指定區域，由得分最高的隊伍勝出。比賽採取4隊對賽形式進行，最終由聖公會主愛小學（梨木樹）隊伍奪冠，亞軍是九龍真光中學（小學部），季軍是香港教育大學賽馬會小學，中華基督教會基華小學同時奪得最佳團隊精神大獎及最佳編程大獎，中華基督教會基真小學奪得最佳外型設計大獎。

中華基督教會長洲堂錦江小學校長黃永康表示，搶包山是長洲的特色活動，而STEAM教育是錦江小學其中一個學習特色，他希望結合傳統與創新，鼓勵各學校將學校特色結合本身社區的文化特色，舉辦不同活動，讓學生從學習中認識社區，並感謝各校參與，勉勵學生「比賽第二，友誼第一」。

蔡詩贊認為比賽讓學生不僅運用了編程知識，還能夠動手制作出不同創意和不同策略來「搶平安包」的機械人，希望比賽可以繼續舉辦，讓多些同學能夠參與，不只是小學生，中學生都可以參與，鼓勵學生多些發揮自己的創意和潛能。

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責任編輯：馮琪雅