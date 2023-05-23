【拐帶疑雲】北角衞理堂幼稚園疑爆2宗拐帶學童　東區警區澄清屬誤會

▲ 北角衞理堂幼稚園幼兒園。(學校網頁)

北角衞理堂幼稚園幼兒園日前出現2宗拐帶兒童疑雲，校方發通告指分別接獲家長及教師通報，學校附近有陌生人企圖拖走及送贈小玩意予該校學生，幸有家傭及教師上前制止，校方已報警處理。東區警區澄清指，經過深入調查後，證實2宗疑似拐帶學童事件均屬誤會，呼籲各位家長不用過分擔心。

北角衞理堂幼稚園幼兒園統籌校長黎阮鳳儀昨日(22日)向家長發出通告指，接獲家長通報在上周其子女興趣班放學後，在附近麵包店內被3名陌生人企圖拖走，幸家傭及時發現阻止。

另有一名教師反映，昨日下午班上課時段，看到有一名陌生女子在附近麵包店門外徘徊，送贈小玩意予該校一名幼兒班學童，教師於是上前向該名陌生女子查詢，對方即拔足而逃。

通告指出，校方已向警方備案，要求加強巡邏，並於課堂上教導學生要提防陌生人及保護自己的方法，呼籲家長提高警覺，務必時刻看管好自己的子女，又指校方會加強監察措施，並留意附近環境，保護學童安全。

東區警區今日(23日)在社交平台澄清，指警方經深入調查後，發現上述疑似拐帶學童事件，均屬誤會，呼籲各位家長不用過分擔心，但強調家長帶同孩子外出時，必須時刻看管，勿讓兒童隨處走動，以確保安全。

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