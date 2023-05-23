【管有槍彈】青年涉寓所藏槍彈　陪審團裁定藏部份彈藥罪成

▲ 青年涉於住所藏有彈藥，今於高等法院被裁定罪成候判。資料圖片

青年涉於紅磡住所藏有2枝自動手槍、3個滅聲器及899發彈藥，早前於高等法院否認無牌管有槍械及彈藥罪開審。陪審團今(23日)退庭商議近10小時後，以大比數裁定罪成，陪審團只裁定被告涉藏部份彈藥罪成，押後至明(24日)處理求情及判刑。

被告梁頌仁（現年24歲），否認1項無牌管有槍械及彈藥，控罪指被告於2018年12月31日，在紅磡黃埔花園某單位，無牌管有一批槍械及彈藥，即2枝自動上膛手槍、3個滅聲器及899發彈藥。陪審團只裁定被告管有涉案的兩盒共100發實彈子彈，以及在背包內搜獲的799發子彈中其中10盒子彈。

據控方早前開案陳詞指，被告於案發日早上，在紅磡紅鸞道遭警員截停，以無牌管有槍械罪拘捕，被告警誡下稱「阿Sir，嗰啲槍全部wargame舖買，好好哋放喺屋企，咁都犯法？」

警員其後於被告住所的房間搜出100發子彈， 2個滅聲器，迷彩色背包則有12盒共載有774粒子彈，1個彈匣內有25粒子彈，另有2枝手槍及1個彈匣。

被告於警誡下稱「呢啲槍子彈、步件，都係一個叫Terrence經阿高俾我㗎」。被告指阿高稱「Terrence要我幫佢哋保管住先，仲話啲嘢係合法嘅」，並稱有關物品是「道具」。被告稱曾看過載有子彈的盒，但沒有詳細點算，被告形容子彈是裝飾用。

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記者：林育慧