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【網絡熱話】性感女郎緊身背心短褲遊走港鐵站　露出「胸」猛事業線加屁股引熱議

娛樂 10:04 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

真係好誇張！

近日一名打扮性感女士在港鐵站四處打卡引熱議！皆因該女士打扮得極度性感，相中可見她穿上緊身白色吊帶背心，配以剛剛遮住三角位的超短褲上陣，腳穿黑色長靴，晒出「胸」猛事業線及露出屁股。

由於該女士身材豐滿，這身性感打扮遊走在港鐵站，不禁令人側目。

超性感打扮引熱議

其中一張相，該女士不但端正地坐低，又站在車廂內擺甫拍照，猶如置身在自己的世界入面。

之後，她在客戶服務部排隊拍下背面，「完美」展現豐滿臀部，又到西營盤、香港大學站、酒店打卡，相信她為了拍照而刻意這樣打扮。

這些相片很快便轉發至社交網和討論區，引來網友討論，有網民認為她這身打扮出現在公眾場所不雅觀，更有人搞笑指該名女士激似女版劉以達，好有喜感。

另外,有眼利網民認出女子真身，指對方原來是內地小紅書網紅，曾上載多張身穿相同衣着於西營盤站、香港大學站、以及港鐵車廂內拍攝的照片。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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