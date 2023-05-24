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【火警】新蒲崗三級火約50輛電單車付之一炬　車房負責人料損失達數百萬元

社會 15:19 2023/05/24

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新蒲崗三級火約50輛電單車付之一炬。（黃傑偉攝）

新蒲崗發生三級火。消防處昨晚（23日）8時11分接報，指新蒲崗四美街一個電單車維修中心發生火警。消防員在3分鐘後趕到現場，並展開救援工作。

消防處消防區長陳國銘，火場有大量濃煙，溫度頗高，消防員要持續進行射水降溫及散煙工作。惟期間火場發生多次爆炸，因此消防在凌晨0時23分將火警升為三級。

行動中，消防處共出動195名消防人員及救援人員，動用2條喉及4隊煙帽隊灌救，並調派38架消防車及救護車。火勢於凌晨2時15分受到包圍，於凌晨2時50分受到控制，並於凌晨3時45分大致被救熄。

新蒲崗車房三級火多次爆炸，1名消防員脫水熱衰竭送院。（Facebook 馬路的事討論區）

事件中，消防共散29人至安全地方。同時在滅火工作中，有一名消防員身體不適，他在執行灌救任務時，出現脫水、熱衰竭現象，該名消防員由救護車送往伊利沙伯醫院治理，現正留院觀察中，情況穩定。

陳國銘指，火場面積在地下一個10米乘10米位置，而滅火行動中曾遇到多次爆炸，消防處即時將消防員撤離現場重新部署。他續指，因火場面積頗大，且在不同位置有閣樓間隔，亦存放大量雜物，令灌救推進上遇到一定困難。另外，電單車維修中心內存放約50部電單車、大量電單車零件，包括輪胎、塑膠外殼等，有關物料會產生大量濃煙，令火勢加劇。 

至今日（24日）下午，車房姓連負責人回店內點算損失。負責人指，於上址開業20餘年，店內存放約50部電單車，包括客人待修理車輛，電單車價值由數萬至十數萬元不等，今次損失數百萬元。

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記者：黃穎津、黃傑偉

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