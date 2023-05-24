【拐帶疑雲】觀塘兩女搶抱幼童惹拐帶疑雲　警調查揭為家庭爭執

▲ 觀塘2名女子搶抱幼童惹拐帶疑雲，警調查揭為家庭爭執。（資料圖片）

警方今日（24日）表示，留意到近日有報道指，觀塘區在近月曾出現懷疑拐帶兒童個案，亦接獲2宗相關報案。經人員深入調查後，相信案件並沒有涉及拐帶兒童，有關案件分別被列作「糾紛」及「求警調查」。

警方2月20日接獲一名女子報案，指她與其媳婦因家事在港鐵觀塘站對開發生爭執。同時，警方亦接獲途人報案，指有2名女子在上址爭抱1名男童。人員接報到場，經初步調查後，相信事件為家庭爭執，不涉及刑事成分，列作「糾紛」。

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事發在觀塘港鐵站A出口落樓梯位對出馬路邊，一名網民目擊數名中年女子，在搶抱一位穿著校服的小朋友。他不知是否拐帶，但擔心該學生的安全而報警，其後亦在網上發帖提醒家長在外要小心看顧小朋友。

另外，警方2月24日接獲一名女子報案，指有2名中年女子於茶果嶺道一巴士總站懷疑接近她及其2歲的孫女，並用手觸碰其嬰兒車。報案人感到擔憂，隨即帶同其孫女離開，並於同日報案要求警方調查。人員經深入調查後，相信該2名女子並沒有接觸該名2歲女童，事件不涉及刑事成分，列作「求警調查」。

警方重申，警方一直十分關注並重視涉及兒童的案件。拐帶兒童是嚴重案件，如有發生，警方定必認真處理，全力追查。

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記者：黃穎津