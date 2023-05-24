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【食用安全】日本丸龜製麵湯底驚見生猛青蛙　食客籲：食之前要小心

食用安全 11:19 2023/05/24

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日本丸龜製麵湯底驚見生猛青蛙。

日本知名連鎖店品牌「丸龜製麵」近日驚爆醜聞，在其最新推出市面的外帶食品「丸龜搖搖烏龍麵」中，有食客在將近食完麵之時，竟發現杯底內藏一隻活蹦亂跳的小青蛙。有關影片其後於網上瘋傳，不少網民對產品食物安全成疑，而丸龜製麵則於昨天(23日)緊急在官網上就事件向大眾致歉。

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網民於前天(22日)於Twitter上載有關片段，並交待事件指自己是出差時，專程光顧食眼前的烏龍麵，但結果卻不似預期，竟然於食物中發現有青蛙。他又指自己是吃到最後才發現這隻「不速之客」，因此提醒網友吃之前千萬要小心。

由片中可見，外賣杯的麵當時已被食客食得七七八八，因此將綠色身影的青蛙完全表露無遺。期間，網民曾拿著筷子攪拌，但青蛙卻毫不慌張，反而伸出前腿在湯汁裡游泳，並與網民對視。

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據了解，混有青蛙的外賣麵品，是丸龜製麵5月16日首度推出的外帶限定產品，名為「丸龜搖搖烏龍麵」。這款烏龍麵品特色是類似沙律，食客可將生菜、冷烏龍麵以及醬料一同放進透明容器內，食用前用力搖晃，代替攪拌，便能食用。由於非常方便，烏龍麵一推出市面即大受歡迎，在開賣3天內就賣出超過20萬碗。

丸龜製麵23日在官網上道歉，並稱該事件是發生在5月21日，根據調查，青蛙應該是在蔬菜加工廠的時候沒有被發現，最後才會混入食物中。同時也強調未來會加強檢查，防止類似事件再度發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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