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【老花問題】30多歲OL有老花點餐要拉遠餐牌 辦公室茶療延緩老花年輕化

健康 10:38 2023/05/24

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茶療也有助保持視力。

在一次朋友聚會中，我們發現其中一位漂亮的朋友要拉遠餐牌才能看清楚，大家忍不住嘲笑她才30多歲便有老花。眼睛是靈魂之窗，無論外表如何年輕，也難免受視力衰退的影響。

根據統計，人們普遍在40歲後開始出現老花，但由於電子產品普及，令老花有年輕化趨勢。因此除了外在保養，保護眼睛健康同樣重要。若想檢查自己是否有老花現象，可以找一個遠處的物件並盯着看，然後轉看這篇文章。如果你在轉換焦距時感到對焦減慢，或在看近距離物件時感到吃力，這可能是初期老花徵兆。

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【活得健康啲】濕熱陰虛人士最易惹蚊　 中醫推介2款茶療有效改善

許多人會混淆老花和遠視，實際上兩者的成因截然不同。遠視是因為眼球距離短，使得物體聚焦在視網膜之後。老花是由於隨着年齡增長，眼睛內部的肌肉變得鬆弛退化，晶狀體的柔韌度下降，使得物體無法聚焦在視網膜上，導致模糊不清。

為了延緩老花發生，鍛練眼內肌肉並保持柔韌度來對焦景物非常關鍵。可以利用閒暇時間進行練習，交替看近距離和遠距離的物體，連續30次，有助鍛練眼內肌肉和對焦能力。

此外，茶療也有助保持視力，用黑杞子、菊花、決明子和西洋參各3克焗茶飲用，有助保護眼睛健康，延緩眼睛衰老，減慢老花速度。

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全文刊於《晴報》，原題為老花年輕化

撰文 : Charity 養生花茶達人

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