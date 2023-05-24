【買樓置業】】港女嘲30歲以上男人冇物業好廢 網民轟：有病就去睇醫生

▲ 有港女自設一套離地買樓算式，並嘲笑30+的男人冇物業好廢。

香港樓價高企，置業非常困難！有港女早前在網上發文，以自己離地的想法，計算出一條買樓公式，「打工仔+女朋友/老婆，月入50k」，可以過到壓力測試，買樓唔難，並嘲笑30+的男人冇物業好廢！貼文惹起網民批評，更轟她「有病就去睇醫生！」

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該港女日前在香港討論區發文，主題是「老實講30歲以上仲係租緊樓無物業嘅男人真係好廢」，她劈頭第一句就質疑30+的冇樓港男，「有咩理由去到三十幾歲仲未有自己物業？」，更以一套離地的計法去推算，

普通打工仔嘅咪搵女朋友/老婆一齊供樓，每個人搵20-30k已經有50k收入，可以買舊小小嘅樓住…

她又指，比較叻的專業人士之類的屋企人贊助少少首期，然後自己一個供樓，月入50k已經可以過到壓力測試。

再叻啲就自己一手包辦晒，有份高薪嘅話，自己慳少少洗+適當投資，20歲儲到30幾歲冇可能話冇錢上車⋯ 見Facebook 啲留言個個失敗者喺度講到有咁誇得咁誇，講到買樓超難 ...

貼文一出，即掀起熱議，網民批樓主講廢話，「唔怪得你咁廢啦」、「廢人講廢話」、「講得咁巴閉，有病就去睇E生啦！你不如話：20歲以上仲未上樓全部都係廢柴。」，有網民認為樓主講的是有另一半和你供樓，但錢用來供樓又點溝到女呢？溝唔到女又點會有人和你供呢？「如果要和一個男人一齊供樓，你會覺得樓都要同個廢男一齊供而離開佢搵個可以俾錢和你一齊吃喝玩樂嘅MKboy啦！」

另外有網民認為，就算可以付一成首期買咗樓，欠人一屁股債，「又驚樓價跌call loan，又驚失業冇錢供，又驚打仗經濟一團糟，又驚加息回到80年代10-20%p.a！……仲要如果香港同內地睇齋，有徵信紀錄，沒有老破這回事，而你仲供緊息的日子，你就知咩料……. 真係你睇人好，人睇你好…….」

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責任編輯︰王明芳