【癌症殺手】14歲少女突腹部脹大　求醫驚見20cm卵巢瘤未到1年癌逝

▲ 14歲少女突腹部脹大，求醫驚見20cm卵巢瘤，未到1年癌逝。

卵巢癌是最常見的婦女癌症之一，如腹部莫名腫脹，有機會是罹患癌症。台灣一名14歲少女，肚子在2、3個星期之間突然大了起來，因身體沒有明顯變胖，遂前往醫院檢查，結果竟發現患有20cm大小的卵巢瘤，最後未夠1年不幸因癌病逝。

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台灣婦產科醫生鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享，曾有一名14歲的少女於2、3個星期内腹部突然腫脹，但身體其他地方未見明顯長胖，於是媽媽帶她前往醫院就診。結果醫生用超音波一照，竟發現有20cm大小的卵巢瘤，驚嘆：

一看那個樣子就知道，這個麻煩了，大概是卵巢癌。

醫生初步研判，女生罹患了惡性度很高的卵巢癌，手術切除後，看到病理化驗報告就知道「存活率很低」。醫生提到，特別是因為20多年前的化療沒有像現在這般進步，因此像女生這樣的情況幾乎很難存活。隨後她在不到一年時間裡就不幸癌逝，去世時還不到15歲。

鄭丞傑醫生表示，卵巢癌最常見的叫上皮細胞癌，大概佔85%，多發生在中年或老年女性。但其中有一種叫生殖細胞癌，「專門侵犯年輕人」，尤其是10幾、20幾歲的女性較多，甚至連小學生、胚胎也會長卵巢瘤，雖大部分為良性，但也有一部分是惡性。

鄭醫生强調，卵巢癌確實7成以上到第三期才會發現，大部分人會覺得腹部悶悶脹脹，消化不良，因此他提醒，若出現這些症狀持續兩、三周以上，尤其在看了消化科後還不能得到改善時，就要考慮前往婦產科就診，有機會早一點發現，早一步治療。

卵巢癌症狀

婦產科專科醫生方秀儀早前接受TOPick訪問時指，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

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方醫生表示，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1C期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方醫生表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

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由於初期症狀往往也不明顯，方醫生建議定期做身體檢查，以盡早發現腫瘤。另也可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

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責任編輯：羅嘉欣