【溫裕紅離世】溫裕紅去年舉行永別生日派對　林建明形容抗癌戰士：阿紅真係好叻

▲ 前TVB藝人溫裕紅去年曾舉行「永別生日派對」。

資深藝人溫裕紅（Esther）於5月19日離世，終年54歲。將於下月中設靈，翌日舉行安息禮拜。

溫裕紅在2005年不幸確診患上乳癌，並已擴散至淋巴，必需接受6次化療，以及切除乳房才可保命。她曾於2020年受訪時透露，自己身體情況頗好，不需要再服藥，只需每年做定期身體檢查。

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戴頭巾消瘦現身

可是與溫裕紅相熟的韓馬利指，溫裕紅近年癌症有復發情況，仍依然樂觀面對逆境，並不時與朋友見面。

最後一次露面，為去年4月與林建明等飯聚，當時她戴上頭巾現身，身形及面容明顯消瘦，不過每張相片她都展示著燦爛笑容。林建明還留言：「可以聚的話，就多聚聚吧！」可是現在已經天人永隔。

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最後一個生日會

林建明向傳媒表示，溫裕紅近年經常出入醫院並接受手術，形容她為「抗癌戰士」。對於溫裕紅抱著正能量面對癌症的精神，讚揚「真係好叻」，現在算是一個解脫。她指溫裕紅早已安頓好後事，其家人亦已有心理準備。

二人相識好幾年，不時相約打羽毛球，指溫裕紅即使在抗癌階段，仍會積極做運動。見其社交平台亦曾分享過打球的相片，可見溫裕紅熱愛打羽毛球。

她還透露，溫裕紅去年11月曾舉行「永別生日派對」，邀請了所有同學和朋友出席，度過了人生最後一個生日。

▲ 溫裕紅生前熱愛泗藝工作，曾效力TVB達23年。

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