  • 25°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 11:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫裕紅離世】溫裕紅去年舉行永別生日派對　林建明形容抗癌戰士：阿紅真係好叻

娛樂 11:28 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

前TVB藝人溫裕紅去年曾舉行「永別生日派對」。

資深藝人溫裕紅（Esther）於5月19日離世，終年54歲。將於下月中設靈，翌日舉行安息禮拜。

溫裕紅在2005年不幸確診患上乳癌，並已擴散至淋巴，必需接受6次化療，以及切除乳房才可保命。她曾於2020年受訪時透露，自己身體情況頗好，不需要再服藥，只需每年做定期身體檢查。

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人

戴頭巾消瘦現身

可是與溫裕紅相熟的韓馬利指，溫裕紅近年癌症有復發情況，仍依然樂觀面對逆境，並不時與朋友見面。

最後一次露面，為去年4月與林建明等飯聚，當時她戴上頭巾現身，身形及面容明顯消瘦，不過每張相片她都展示著燦爛笑容。林建明還留言：「可以聚的話，就多聚聚吧！」可是現在已經天人永隔。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工　實力綠葉離開大台考慮移民

最後一個生日會

林建明向傳媒表示，溫裕紅近年經常出入醫院並接受手術，形容她為「抗癌戰士」。對於溫裕紅抱著正能量面對癌症的精神，讚揚「真係好叻」，現在算是一個解脫。她指溫裕紅早已安頓好後事，其家人亦已有心理準備。

二人相識好幾年，不時相約打羽毛球，指溫裕紅即使在抗癌階段，仍會積極做運動。見其社交平台亦曾分享過打球的相片，可見溫裕紅熱愛打羽毛球。

她還透露，溫裕紅去年11月曾舉行「永別生日派對」，邀請了所有同學和朋友出席，度過了人生最後一個生日。

溫裕紅生前熱愛泗藝工作，曾效力TVB達23年。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】
10:31 2020/05/27
【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】
【那些我愛過的人】溫裕紅演拳手太太感挑戰　塑身學泰拳以最佳狀態示人
15:18 2020/06/05
【那些我愛過的人】溫裕紅演拳手太太感挑戰　塑身學泰拳以最佳狀態示人
【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工　實力綠葉離開大台考慮移民
12:08 2020/09/25
【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工　實力綠葉離開大台考慮移民
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
【降魔的2.0】「貝太」患乳癌靠樂觀心態戰勝病魔　溫裕紅遇真命天子成幸福太太【有片】
11:27 2020/05/26
【降魔的2.0】「貝太」患乳癌靠樂觀心態戰勝病魔　溫裕紅遇真命天子成幸福太太【有片】

你可能感興趣

【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】
10:31 2020/05/27
【降魔的2.0】劉佩玥演繹與父母道別派洋蔥　陳嘉輝溫裕紅內心戲屬演技【有片】
【那些我愛過的人】溫裕紅演拳手太太感挑戰　塑身學泰拳以最佳狀態示人
15:18 2020/06/05
【那些我愛過的人】溫裕紅演拳手太太感挑戰　塑身學泰拳以最佳狀態示人
【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工　實力綠葉離開大台考慮移民
12:08 2020/09/25
【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工　實力綠葉離開大台考慮移民
溫裕紅 娛樂人物職業 演員 林建明 娛樂行業 羽毛球 正能量 乳癌

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
11:26 2023/05/23
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人