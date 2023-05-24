【STEAM】機械人搶包山比賽創意無限 聖公會主愛小學（梨木樹）隊伍奪冠

▲ 比賽現場大合照。

2023年5月20日，在長洲明愛陳震夏郊野學園成功舉辦了一場引人注目的小學機械人搶包山邀請賽。這項比賽由中華基督教會長洲堂錦江小學和Winstars Enterprise HK Limited共同主辦，英華女學校和新生命教育協會呂郭碧鳳中學協辦，吸引了19間學校的踴躍參與。

比賽以長洲特色文化活動--搶包山為主題，要求學生使用特定比賽套件組裝搶包山機械人，並由Artec Blocks拼砌而成的包山上取得平安包，然後將平安包運送到指定區域，得分最高的隊伍為勝出者。比賽採取四隊對賽的形式，經過一輪激烈的競爭，最終的比賽結果如下：

- 冠軍：聖公會主愛小學(梨木樹) - 魔力機械

- 亞軍：九龍真光中學(小學部) - SMarT

- 季軍：香港教育大學賽馬會小學 - 賽小二隊

- 最佳團隊精神大獎：中華基督教會基華小學 - 基華一隊

- 最佳外型設計大獎：中華基督教會基真小學 - 基真小學包山王

- 最佳編程大獎：中華基督教會基華小學 - 基華一隊

最新影片推介

友誼第一比賽第二

主辦單位代表感謝香港理工大學設計學院助理教授蔡詩贊博士、英華女學校關翰章校長和聖馬可中學陳思茵校長在百忙之中抽空出席和支持，他們擔任了比賽的主禮嘉賓和評判。同時，感謝明愛陳震夏郊野學園借出比賽場地。

中華基督教會長洲堂錦江小學黃永康校長感謝各校的參與，勉勵學生：比賽第二，友誼第一。搶包山是長洲的特色活動，而STEAM教育是錦江小學其中一個學習特色，黃校長希望結合傳統與創新，鼓勵各學校可以將學校特色結合本身社區的文化特色，舉辦不同活動，讓學生從學習中認識社區。

靈活運用了編程知識

香港理工大學設計學院助理教授蔡詩贊博士認為這項比賽讓學生不僅運用了編程知識，還能夠動手制作出不同創意和不同策略來「搶平安包」的機械人。他希望比賽可以續辦，除了小學生外，中學生都可以參與，發揮自己的創意和潛能。

英華女學校關翰章校長已是第二年親身來臨觀看比賽，得悉比賽已申請了專利表示恭賀及高興。他非常欣賞各隊伍的設計和編程的能力，他特別提到那些表現優秀的隊伍都具有明確的比賽策略，例如夾取位置較高的平安包或一次夾取不同高度的平安包等，以取得較高的分數。

學習團隊的合作精神

聖馬可中學陳思茵校長在致辭中表示，這項比賽不僅讓學生學習了STEAM知識，還教會了他們如何面對逆境和培養團隊合作精神。陳校長勉勵同學要與隊友悲喜與共，建立默契。最後，她祝願各位參賽者好像平安包上面寫著的字一樣「平平安安」。

這場比賽得到了嘉賓和評判的高度讚賞，認為是一個結合了文化和STEAM的特色創科比賽。主辦方希望能夠繼續推廣這項比賽，讓更多的學生有機會參與機械人搶包山比賽，從中獲得寶貴的學習和成長經驗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://bit.ly/3BN0C4s

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇：https://bit.ly/3BN0C4s