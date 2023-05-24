【避孕變懷孕】結紮後太太仍懷孕誕女　爸爸控告醫生獲賠償供養女童至18歲

▲ 一名男子結紮後太太仍懷孕，並誕下女兒，他將醫生告上法庭。（iStock圖片，非當事人）

以為做結紮手術可以避孕，控制生育，怎料還是懷孕了，確實難以接受。哥倫比亞一名男子結紮後太太仍懷孕，並誕下女兒，他將醫生告上法庭，最終獲賠償外，對方還需供養女童至18歲。

綜合外媒報道，哥倫比亞的醫生Diego Naranjo於2012年為男子進行輸精管結紮手術，並保證結紮手術一定成功，之後不必採用任何避孕措施。可是男子的太太還是懷孕了，在2013年誕下女兒。

男子成為人父後，在女兒10歲時才向醫生提出控告。經精子測試後發現，他的結紮手術失敗了。夫妻指出，醫生的錯誤為他們帶來嚴重的情感和財務影響。

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造成經濟及精神損失

夫妻堅稱醫生從沒有警告過他們，結紮手術後發生性行為仍需採取避孕措施，致使他們在沒有計劃下懷上女兒。這對父母原本不想生育更多孩子，可是女兒的出現打亂了他們的生活計劃。

加上，爸爸由於嚴重聽力受損而無法工作，經常出現頭暈嘔吐問題，同時需配戴助聽器，根本難以找到一份穩定的工作。面對家庭經濟困難，育兒開支無疑加重他們的負擔。

法官指出由於醫生不恰當的結論，造成了這對夫妻的生育自由受到損害。雖然醫生向病人表示手術已經成功，但從男子的精子測試結果可見，事實並非如此。法官判處醫生需向夫妻賠償約16萬港元，作為精神損失費用，還需支付約10萬港元的訴訟費用。此外，法官認為醫生有義務承擔女童的撫養費，直至她18歲，這部分約25萬港元。

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責任編輯︰王明芳