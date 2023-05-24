【息影艷星】52歲鄭艷麗近況曝光　透露因病每日放工狂嘔難搵工

▲ 究竟最近有咩新消息？

90年代曾拍過多齣三級片的前TVB女星鄭艷麗，早已息影多年，在2020年6月她自爆患上厭食症，體重跌至90多磅，更一度被送往深切治療部（ICU）。

【厭食症】51歲息影脫星鄭艷麗再入ICU 患厭食症曾暴瘦至90磅：全身都係針

患厭食症入ICU

當時她上載身在醫院照片，留言：「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什麼嚴重到進ICU呢！」

幸好在ICU接受治療兩日後便可以轉回到普通病房，她出院後身體逐漸康復。不過在2021年6月她再度入院，並在社交網上載了一張入院吊鹽水的照片，留言說：「終於都敵不過入院、又跌咗落去100磅、我要加油。」

▲ 曾患厭食症要入ICU。

透露近日情況

鄭艷麗不時都在網上分享動向，近日她透露自己的身體狀況及呻搵工難，她發文表示：「因為自己嘅身體問題，所以工作都唔可以好似正常人咁日日返工，所以之前做大集團嗰啲公司都唔能夠體諒我，所以會時時轉工，因為佢哋冇辦法接受到我返下工又唔返工。」

她續指在三月份有朋友介紹去私房菜做，最終都是做不長：「本來唔想去，地區比較遠，因為冇嘢做，唔想成日喺屋企，所以就決心去見吓，見得成功，就開始喺3月21號上班⋯⋯點知好景不成，四月我又中咗招，之後身體又一直咁差落去，所以只係返得11日工。」

找到新工

鄭艷麗指因病難以找到穩定的工作，惟近日終於找到一份願意體諒她的公司，公司上上下下都對她十分好：「老闆娘知道我身體嘅狀況，仲想幫我醫好我嘅病，每日都畀個燉湯我飲⋯⋯本來每日放工返屋企都會嘔，個胃又會痛得超厲害。依家都有嘔，但係至少冇胃痛，我感覺好窩心，好有溫暖，世界上真係仲有人情味嘅某啲地方。」

她自言一直缺乏被人愛鍚：「每日都覺得好溫暖好有人愛惜我，所以一定要同大家分享，我諗我依家應該可以做到退休，唔使再成日轉來轉去啦！」而從上月她分享的近照中，見她面色不錯，精神奕奕，大家都不用擔心。

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90年代脫星

鄭艷麗於1989年參加「銀河新星比賽」贏得女主角組冠軍而加入TVB，期間曾演出《俠客行》跟梁朝偉合作，但只拍過幾套劇便離巢。

後來她在電影《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》和《滅門慘案II借種》有大膽演出，亦曾拍過性感寫真，雖被指艷星，但她曾表示沒有後悔。

14年她曾被傳媒拍到在快餐店做清潔工、收銀員，鄭艷麗坦承因要生活，故應徵快餐店夜更職位，負責清潔店舖。

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