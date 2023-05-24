  • 25°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 11:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超級毛特兒大賽】Yumi驚喜現身任「超毛應援團團長」　向海嵐爆喊：多啲陪佢

娛樂 11:09 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Carmaney、Jarvis及Anne任《超級毛特兒大賽》節目主持。

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）擔任主持的J2節目《超級毛特兒大賽》，16組人狗「預備生」將在三星期內接受多輪淘汰戰，爭奪接近50萬港元豐富獎金獎品。

Yumi第二集壓軸出場

在昨晚（5月23日）播出的《超級毛特兒大賽》內，16組「預備生」悉數登場後，Jarvis忽然宣布還有第17組「神秘預備生」，令全場大為嘩然。

原來該名「隱藏預備生」是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同6歲多的貴婦犬Cha Cha擔任「超毛應援團團長」，為各人打氣。Yumi家中養了七隻狗狗，當中以Cha Cha最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」都應對有餘，非常聰明。

Yumi驚喜登場。

各有奇能奇技

能夠進身「超毛」16強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬Silly能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而Silly主人Sharon亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。

另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使Bubu主人Sasa，Sasa一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯（Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而Sasa則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。

阿偉愛犬芝娃娃Jammy。

「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃Jammy，今年原來已經16歲；雖然年紀大，但Jammy依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。

而Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了Jammy十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢16歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至16歲的Jammy如此可愛時，可能別具意義……

向海嵐：狗生真係唔係好長

Jammy的分享雖然簡單，但卻充滿愛，令同樣充滿愛的主持向海嵐（Anne）瞬間爆喊，Anne邊落淚邊感性謂︰「完全明呀，我自己都好想同自己嘅狗狗留多啲回憶，趁佢仲健康，希望可以多啲時間陪住佢。」

阿偉續指雖不知道Jammy能活到多少歲，但他和Jammy都會繼續「加油」，令「洋蔥」蔓延至其他在場狗主，並紛紛起立鼓掌致敬，場面令人動容。

之後，Anne接受製作組訪問時依然未能平伏心情，強調狗狗是最好的伴侶及家人之餘，並再度強調陪伴的重要性︰「其實狗生真係唔長，好希望多啲時間一齊。講到生離死別嘢，真係忍唔住。」

今晚（5月24日）的《超級毛特兒大賽》，16組「預備生」將進行第一輪淘汰戰，自選飾物拍攝官方照。

評判將根據5C準則，包括Charm（魅力）、Character（個性）、Confidence（自信）、Concentration（專注力）和Courage（勇氣），從中挑選12強進級。

可是拍攝過程中，有狗狗遇到意外血染攝影棚，Carmaney更因為某參賽者的表現感動落淚。

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

16位預備生資料︰
1.    寵物：Goocha（9個月 男）/品種：意大利靈緹犬
主人：Phimii 

2.    寵物：毛毛（7歲 男）/品種：鬆獅犬
主人：Sarah 

3.    寵物：Sumo（2歲半 男）/品種：法國鬥牛㹴
主人：Kevin

4.    寵物：Gary（9歲 男）/品種：比熊犬
主人：Miu

5.    寵物：Silly（2歲 女）/品種：金毛尋回犬
主人：Sharon

6.    寵物：梳打（1歲1個月 男）/品種：唐犬
主人：Ken

7.    寵物：Maid Maid （8歲 女）/品種：貴婦犬
主人：Miho/綽號：空姐明禎

8.    寵物：寶寶（3歲 男）/品種：北京犬
主人：Gloria

9.    寵物：Shelby（1歲10個月 女）/品種：拉布拉多犬
主人：表弟 

10.    寵物：Colour（2歲半 女）/品種：松鼠犬
主人：超慈/綽號：「碩士超蓮」

11.    寵物：圓圓（2歲 女）/品種：混種犬
主人：Jacqueline

12.    寵物：Bubu（3歲 女）/品種：摩天使
主人：Sasa

13.    寵物：Mochi（1歲半 男）/品種：哥基犬
主人：Viki

14.    寵物：炭治郎（1歲5個月 男）/品種：柴犬
主人：Miss Ho

15.    寵物：薯餅（2歲半 男）/品種：臘腸犬
主人：Jimmy

16.    寵物：Jammy（16歲 女）/品種：芝娃娃
主人：阿偉/綽號：詼諧版張學友

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【法言人】黃嘉雯低胸短裙騷美腿　不覺只有性感珍惜演戲機會【多圖】
16:59 2023/05/06
【法言人】黃嘉雯低胸短裙騷美腿　不覺只有性感珍惜演戲機會【多圖】
【萬千星輝頒獎典禮2022】周奕瑋主持功力獲激讚　Jarvis當年留學日本一周僅用5千円
13:05 2023/01/10
【萬千星輝頒獎典禮2022】周奕瑋主持功力獲激讚　Jarvis當年留學日本一周僅用5千円
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
17:00 2023/03/03
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】

你可能感興趣

【法言人】黃嘉雯低胸短裙騷美腿　不覺只有性感珍惜演戲機會【多圖】
16:59 2023/05/06
【法言人】黃嘉雯低胸短裙騷美腿　不覺只有性感珍惜演戲機會【多圖】
【萬千星輝頒獎典禮2022】周奕瑋主持功力獲激讚　Jarvis當年留學日本一周僅用5千円
13:05 2023/01/10
【萬千星輝頒獎典禮2022】周奕瑋主持功力獲激讚　Jarvis當年留學日本一周僅用5千円
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
17:00 2023/03/03
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
周奕瑋 黃嘉雯 向海嵐 鍾柔美 寵物照顧 寵物議題 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
11:26 2023/05/23
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人