【超級毛特兒大賽】Yumi驚喜現身任「超毛應援團團長」 向海嵐爆喊：多啲陪佢
由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）擔任主持的J2節目《超級毛特兒大賽》，16組人狗「預備生」將在三星期內接受多輪淘汰戰，爭奪接近50萬港元豐富獎金獎品。
Yumi第二集壓軸出場
在昨晚（5月23日）播出的《超級毛特兒大賽》內，16組「預備生」悉數登場後，Jarvis忽然宣布還有第17組「神秘預備生」，令全場大為嘩然。
原來該名「隱藏預備生」是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同6歲多的貴婦犬Cha Cha擔任「超毛應援團團長」，為各人打氣。Yumi家中養了七隻狗狗，當中以Cha Cha最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」都應對有餘，非常聰明。
各有奇能奇技
能夠進身「超毛」16強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬Silly能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而Silly主人Sharon亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。
另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使Bubu主人Sasa，Sasa一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯（Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而Sasa則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。
「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃Jammy，今年原來已經16歲；雖然年紀大，但Jammy依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。
而Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了Jammy十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢16歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至16歲的Jammy如此可愛時，可能別具意義……
向海嵐：狗生真係唔係好長
Jammy的分享雖然簡單，但卻充滿愛，令同樣充滿愛的主持向海嵐（Anne）瞬間爆喊，Anne邊落淚邊感性謂︰「完全明呀，我自己都好想同自己嘅狗狗留多啲回憶，趁佢仲健康，希望可以多啲時間陪住佢。」
阿偉續指雖不知道Jammy能活到多少歲，但他和Jammy都會繼續「加油」，令「洋蔥」蔓延至其他在場狗主，並紛紛起立鼓掌致敬，場面令人動容。
之後，Anne接受製作組訪問時依然未能平伏心情，強調狗狗是最好的伴侶及家人之餘，並再度強調陪伴的重要性︰「其實狗生真係唔長，好希望多啲時間一齊。講到生離死別嘢，真係忍唔住。」
今晚（5月24日）的《超級毛特兒大賽》，16組「預備生」將進行第一輪淘汰戰，自選飾物拍攝官方照。
評判將根據5C準則，包括Charm（魅力）、Character（個性）、Confidence（自信）、Concentration（專注力）和Courage（勇氣），從中挑選12強進級。
可是拍攝過程中，有狗狗遇到意外血染攝影棚，Carmaney更因為某參賽者的表現感動落淚。
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16位預備生資料︰
1. 寵物：Goocha（9個月 男）/品種：意大利靈緹犬
主人：Phimii
2. 寵物：毛毛（7歲 男）/品種：鬆獅犬
主人：Sarah
3. 寵物：Sumo（2歲半 男）/品種：法國鬥牛㹴
主人：Kevin
4. 寵物：Gary（9歲 男）/品種：比熊犬
主人：Miu
5. 寵物：Silly（2歲 女）/品種：金毛尋回犬
主人：Sharon
6. 寵物：梳打（1歲1個月 男）/品種：唐犬
主人：Ken
7. 寵物：Maid Maid （8歲 女）/品種：貴婦犬
主人：Miho/綽號：空姐明禎
8. 寵物：寶寶（3歲 男）/品種：北京犬
主人：Gloria
9. 寵物：Shelby（1歲10個月 女）/品種：拉布拉多犬
主人：表弟
10. 寵物：Colour（2歲半 女）/品種：松鼠犬
主人：超慈/綽號：「碩士超蓮」
11. 寵物：圓圓（2歲 女）/品種：混種犬
主人：Jacqueline
12. 寵物：Bubu（3歲 女）/品種：摩天使
主人：Sasa
13. 寵物：Mochi（1歲半 男）/品種：哥基犬
主人：Viki
14. 寵物：炭治郎（1歲5個月 男）/品種：柴犬
主人：Miss Ho
15. 寵物：薯餅（2歲半 男）/品種：臘腸犬
主人：Jimmy
16. 寵物：Jammy（16歲 女）/品種：芝娃娃
主人：阿偉/綽號：詼諧版張學友
撰文 : TOPick柴犬出動