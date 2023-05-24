【超級毛特兒大賽】Yumi驚喜現身任「超毛應援團團長」　向海嵐爆喊：多啲陪佢

▲ Carmaney、Jarvis及Anne任《超級毛特兒大賽》節目主持。

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）擔任主持的J2節目《超級毛特兒大賽》，16組人狗「預備生」將在三星期內接受多輪淘汰戰，爭奪接近50萬港元豐富獎金獎品。

Yumi第二集壓軸出場

在昨晚（5月23日）播出的《超級毛特兒大賽》內，16組「預備生」悉數登場後，Jarvis忽然宣布還有第17組「神秘預備生」，令全場大為嘩然。

原來該名「隱藏預備生」是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同6歲多的貴婦犬Cha Cha擔任「超毛應援團團長」，為各人打氣。Yumi家中養了七隻狗狗，當中以Cha Cha最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」都應對有餘，非常聰明。

▲ Yumi驚喜登場。

各有奇能奇技

能夠進身「超毛」16強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬Silly能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得在場不少掌聲。而Silly主人Sharon亦因高顏值贏盡關注，模特兒出身並曾拍攝電視廣告的Sharon，甜美笑容及一雙修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。

另外入屋「靚狗主」，則是平時有客串做模特兒的摩天使Bubu主人Sasa，Sasa一出場即令現場所有人眼前一亮，主持之一的黃嘉雯（Carmaney）讚她與愛犬都像小公主般可愛，而Sasa則搞笑地堅稱只有愛犬是公主，盡顯傻萌面。

▲ 阿偉愛犬芝娃娃Jammy。

「預備生」初登場環節中更不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃Jammy，今年原來已經16歲；雖然年紀大，但Jammy依然相當好火，「反差萌」驚艷全場。

而Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但原來為人相當感性，陪伴了Jammy十多年的阿偉，大方分享參賽背後洋蔥︰「諗住佢16歲喇，未必再有機會。其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」又有感若觀眾能看到活至16歲的Jammy如此可愛時，可能別具意義……

向海嵐：狗生真係唔係好長

Jammy的分享雖然簡單，但卻充滿愛，令同樣充滿愛的主持向海嵐（Anne）瞬間爆喊，Anne邊落淚邊感性謂︰「完全明呀，我自己都好想同自己嘅狗狗留多啲回憶，趁佢仲健康，希望可以多啲時間陪住佢。」

阿偉續指雖不知道Jammy能活到多少歲，但他和Jammy都會繼續「加油」，令「洋蔥」蔓延至其他在場狗主，並紛紛起立鼓掌致敬，場面令人動容。

之後，Anne接受製作組訪問時依然未能平伏心情，強調狗狗是最好的伴侶及家人之餘，並再度強調陪伴的重要性︰「其實狗生真係唔長，好希望多啲時間一齊。講到生離死別嘢，真係忍唔住。」

今晚（5月24日）的《超級毛特兒大賽》，16組「預備生」將進行第一輪淘汰戰，自選飾物拍攝官方照。

評判將根據5C準則，包括Charm（魅力）、Character（個性）、Confidence（自信）、Concentration（專注力）和Courage（勇氣），從中挑選12強進級。

可是拍攝過程中，有狗狗遇到意外血染攝影棚，Carmaney更因為某參賽者的表現感動落淚。

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16位預備生資料︰

1. 寵物：Goocha（9個月 男）/品種：意大利靈緹犬

主人：Phimii

2. 寵物：毛毛（7歲 男）/品種：鬆獅犬

主人：Sarah

3. 寵物：Sumo（2歲半 男）/品種：法國鬥牛㹴

主人：Kevin

4. 寵物：Gary（9歲 男）/品種：比熊犬

主人：Miu

5. 寵物：Silly（2歲 女）/品種：金毛尋回犬

主人：Sharon

6. 寵物：梳打（1歲1個月 男）/品種：唐犬

主人：Ken

7. 寵物：Maid Maid （8歲 女）/品種：貴婦犬

主人：Miho/綽號：空姐明禎

8. 寵物：寶寶（3歲 男）/品種：北京犬

主人：Gloria

9. 寵物：Shelby（1歲10個月 女）/品種：拉布拉多犬

主人：表弟

10. 寵物：Colour（2歲半 女）/品種：松鼠犬

主人：超慈/綽號：「碩士超蓮」

11. 寵物：圓圓（2歲 女）/品種：混種犬

主人：Jacqueline

12. 寵物：Bubu（3歲 女）/品種：摩天使

主人：Sasa

13. 寵物：Mochi（1歲半 男）/品種：哥基犬

主人：Viki

14. 寵物：炭治郎（1歲5個月 男）/品種：柴犬

主人：Miss Ho

15. 寵物：薯餅（2歲半 男）/品種：臘腸犬

主人：Jimmy

16. 寵物：Jammy（16歲 女）/品種：芝娃娃

主人：阿偉/綽號：詼諧版張學友