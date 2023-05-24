【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸

▲ 美國一名兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死，其妻子是來自香港。

美國有位善良的爸爸出意外不幸身亡，令很多人大感婉惜。意外當時，該名爸爸見有一群鴨仔橫過馬路，他下車護送牠們到安全地方，路過人士都看著這窩心一幕時，突然有汽車高速駛至，好心爸爸被撞死。事後親友無不感悲痛，尤其她來自香港的妻子和一對孩子，失去了一名好丈夫、好爸爸。

助鴨仔過馬路慘被車撞死

綜合外媒報道，18日（上周四）在美國加州羅克林發生致命交通意外，41歲爸爸Casey Rivara跟來自香港太太Angel育一對仔女，分別是11歲的Sophia和6歲James。事發當天，Rivara開車接送上完游泳練習的孩子回家，在繁忙的十字路口，他看到有鴨媽媽帶著一群鴨仔橫過馬路，險象環生，Rivara決定下車幫助鴨仔過馬路。

▲ Casey Rivara協助鴨仔過馬路。（網上影片截圖）

當時，不少路人和駕車人士停車目睹Rivara的善行，最後鴨仔安全過馬路，大家紛紛拍掌，並不斷大讚做得好。正當Rivara回自己車子的時候，有輛車飛快駛至撞到Rivara，他當場死亡。肇事司機是一名17歲少女，據悉警方調查死亡原因，涉事司機當時留在現場協助調查，警方沒有對她開罰單或被捕。

最新影片︰

親友大讚好爸爸

事後，親戚在GoFundMe網頁為Casey Rivara一家眾籌，助他們度過難關，目標是3萬美元（約23.5萬港元)，至今眾籌已達標，更超出3倍多，籌得逾10.6萬美元（近84萬港元）。親戚大讚Rivara為人友善，也是好丈夫和好爸爸，他離世前的舉動亦是在展示愛心，令人敬佩。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

親戚透露，Rivara在17歲時遇到了他一生的摯愛Angel。Angel來自香港，當時是交換生來到高中讀書遇上Rivara，在過去的23年裡夫妻一直形影不離。他們育有兩孩，Sophia（11 歲）和 James（6 歲）。Rivara將家人放在首位，為了更多時間跟孩子相處，他最近開始在孩子的學校工作，他亦享受在學校工作，喜歡跟一眾小朋友相處。

在意外現場，有不少人帶同鮮花和黃色小鴨去悼念這位好爸爸。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳