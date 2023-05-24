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【MIRROR成員】陳卓賢30歲生日森弦之旅　1.5米樹熊小卓賢現身時代廣場

娛樂 12:34 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

入口處是以森林主題作裝飾的「森境之門」，兩旁是佈滿樹木的森林，很有意境。

為慶祝陳卓賢 （Ian）將於6月9日的30歲生辰，陳卓賢國際歌迷會（香港）由即日起至6月30日，在銅鑼灣時代廣場2樓及5樓舉行「伊人森弦@Ian's Asteroid I609」展覽。

除粉絲打卡熱點1.5米高立體小卓賢外，展覽更首次展出Ian的創作手稿和歌曲Demo，並加入森林、海洋等大自然元素，展現出Ian創作的歌曲意境，帶領大家踏上「森弦之旅」，分享他的創作心路歷程。

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1.5米樹熊造型小卓賢

二樓展區以歌曲《留一天與你喘息》為主題，印有Ian 創作的歌曲歌詞和星空的佈景前，是1.5米高頭上頂著樹熊耳朵的立體小卓賢。

腳穿樹熊鞋子的小卓賢造型可愛，身上服飾更印有他官方粉絲名稱「Hellosss」，而旁邊的結他則展現出Ian作曲、填詞、編曲和監製的才華，造型可愛，最啱粉絲打卡，一同慶祝「Happy Ian Day」！

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Ian所創作的歌曲向來多以大自然為題，5樓的展覽因而採用森林、海洋等大自然元素，並配合他所創作的歌曲內容設計而成，把一首首的個人作品，綻放至美的音樂森境，步入他的Asteroid I609，踏上一趟探索他曲、詞、編、監的森弦之旅。

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展出創作手稿和Demo

入口處是以森林主題作裝飾的「森境之門」，穿過兩旁佈滿樹木的森林，來到盡頭的「字字森跡」──巨型的背景牆上巧妙地以Ian所創作的歌詞拼砌而成Ian的畫象，別具心思。

而展區內的小型屏幕更將首次展出Ian的音樂創作手稿和Demo，紀錄了他錄音時的一點一滴，極度珍貴，而一眾Hellosss更能從他的手稿中感受他字裏行間的溫度，尋遍詞中的心思森跡。

來到一旁的「編製森路」，懸空的裝飾在地上投射出《地球上的最後一朵花》的文字影子，極具詩意，在「編製森路」區內有一扇矮門，讓你穿越到背後的「譜出森海」，這裡以歌曲《鯨落》為主題，利用投射螢幕把圍繞的四面牆和地下塑造成大海，與中央的鯨魚雕塑構建出優美的畫面，讓大家仿如置身深海之中。

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