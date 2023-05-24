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【狂野時速10】米雪露芝姬絲公開雙性戀　影后查理絲花朗領養孤兒

娛樂 11:46 2023/05/24

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《狂野時速10》三位40+女星。

上周上畫的《狂野時速10》（Fast X），在美國和香港票房都不俗，此系列除了主打飛車和家庭元素，歷年戲中多位女主角都是焦點，其中3位已過40歲的《狂野》女星，包括米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、查理絲花朗（Charlize Theron）和佐丹娜布絲達（Jordana Brewster），身手愈拍愈勁。

佐丹娜布絲達（43歲）身家豐厚

《狂野》系列演雲迪素（Vin Diesel）妹妹Mia的佐丹娜布絲達，本是巴西名模的她，背景十分猛料，父親是銀行家，祖父是前耶魯大學校長，而佐丹娜亦是畢於耶魯大學，她在95年出道，01年演《狂野時速》至今成代表作。

佐丹娜布絲達和保羅獲加。

歷兩段婚姻的她，2022年再婚，現任丈夫是擁16億美元資產的科技公司CEO Mason Morfit，可說人生勝利組。

米雪露芝姬絲（44歲）公開雙性戀

《狂野》中雲迪素一生愛最Letty ，絕對是荷里活打女典範，在她之前不多這類型動作女星，以強悍擅戰而聞名的米雪露芝姬絲，成長背景複雜，有十個十個同父異母兄弟姊妹，多年來她都只演硬朗動作戲，更推了很多愛情戲，曾因為嫌沒有突破，而辭演《阿凡達2》。

戲中演Letty。

米雪露芝姬絲是荷里活著名雙性戀人，她亦常受訪表示不介意跟男生或女生拍拖，只要自己喜歡便可以。

查理絲花朗（47歲）

在《狂野8》始登場的查理絲花朗，是此系列另一位知名度甚高的實力女星。原是南非名模，早年移居美國，被星探發掘入行，最初多演花瓶，至2002年憑《美麗女狼》（Monster）成首位南非奧斯卡影后，身價急升。

查理絲花朗第8集登場。

2015年演《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）成功轉型動作女星，並開設個人工作室，宣揚打擊荷里活潛規則及性騷擾。

超模氣質。

她歷兩段感情，跟影帝辛潘曾談婚論嫁，惜最後仍分手，現單身的她，領養兩名孤兒，發揮母愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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