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【得不償失】美女DJ潛水貪靚穿露腿潛水衣　大腿遭海葵蟄傷紅腫發膿

健康 13:31 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

美女DJ潛水貪靚穿露腿潛水衣，大腿遭海葵蟄傷紅腫發膿。

潛水時務必穿好保護裝備！一名美女DJ近日就因潛水時沒有穿好一整套潛水服下水，導致大腿被有毒海葵蟄傷，留下大片受傷痕跡，令她崩潰「擔心這疤痕能不能痊癒」。

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綜合外國媒體報道，馬來西亞女DJ Leina近日到刁曼島度假潛水。但為了美觀，她沒有穿「全包」潛水衣，而是穿了露腿潛水裝就下水。因海底光線不足影響視線，Leina在經過一個昏暗山洞時有些緊張而略失平衡，又沒有留意到狹窄洞穴内藏著帶有毒性的海葵，導致她被蟄傷。

大腿紅腫發膿

Leina被蟄傷後，瞬間感到一陣疼痛。她急忙上岸，發現兩側大腿已經嚴重紅腫，尤其右邊大腿傷勢嚴重。從她在社交平台發佈的圖片可見，大腿上覆蓋了一大片紅腫痕跡。Leina表示，受傷部位有灼熱感，「好像被火燒的感覺，很痛苦」。由於島上沒有醫生，她只能先塗藥作緊急處理，然後回到吉隆玻就醫。

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事後感後悔

Leina在社交平台更新治療過程，表示傷口疼痛得到稍微緩解，但她還需每次服用10顆藥丸，更害怕每次洗澡後重新敷藥，令她直呼非常煎熬，並坦言自己心情複雜：

為什麽我為了要美，沒穿Full Set包完的潛水衣，其實我再謹慎多一點，就不會發生這一切。

她最後透過自身經歷提醒大家，潛水時一定要穿上全套型潛水衣，「不要為了一時美觀，像我這樣毀了自己，後悔一輩子，現在還把自己搞得那麽痛苦」。

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責任編輯：羅嘉欣

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