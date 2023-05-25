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【兩性關係】被揭出軌無奈道歉刪除SP電話 港男： 婚姻久了總感到有點沉悶

親子 17:19 2023/05/25

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《十八年後終極告白》劇照。

道歉可以有兩個不同原因︰1、知道自己做錯，明白對人的傷害，感歉疚而作出改過；2、表達自己做錯，希望將錯誤感覺淡化，盡快回復往常生活方式。前者會帶來生活改變，後者是生存伎倆。

「太太知道我出軌後，經常聲淚俱下的吵罵。我向她道歉，刪除所有交友軟件及跟其他異性聯絡資料，承諾不會再做。」自從出軌被揭發後，他覺得自己很努力補飛，而且說得出做得到。

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「最初因為工作壓力大，生活沉悶，想找個樹窿減壓舒一口氣，怎料對方主動投懷送抱，我們便上了床。自從多了SP，經常小心翼翼，怕被太太發現，壓力也不小。對方都是有家室的，大家都知道是玩，關係不會長久。當對方主動，拒絕的話，顯得我有點問題。」他說。

「有問題，意思是？」我追問。

「覺得我性能力有問題、唔玩得？」他想了一會後繼續說︰「我身邊有不少已婚朋友，除了太太，也有其他女伴。有時婚姻關係久了，總感到有點沉悶。」

沉悶是因為吸引力下降，但並非想放棄，就像看電影時，感到某段情節沉悶，會離座去沖杯咖啡、滑手機、覆信息……短暫的離開，意味不是徹底離開，仍保留着，想再看時仍可以看。

因為工作壓力、婚姻沉悶，所以偷食；因為擔心被視為「唔得或唔玩得」，自我形象有壓力，所以上床；因為出軌被揭發，出現婚姻危機，承受更大心理壓力，所以跟SP割席。聲稱悔過，他真的明白自己錯甚麼嗎？

是感受到太太被他的不忠及被騙所傷而後悔？明白自己背棄了專一的承諾？看見不忠在本質上的錯？還是由始至終，由出軌至回歸都只是應對壓力的方法？

覺得自己有問題與有問題而作出應對是兩碼子事。他對太太說了多次「對不起」，卻不一定明白甚麼是「我愛你」。

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全文刊於《晴報》，原題為出軌後道歉 卻不知自己錯甚麼

撰文 : 古錦榮 性治療師

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