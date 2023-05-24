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林明禎拍廣告NG扁咀賣萌　大馬女神自豪：我從來無飲醉過

娛樂 12:22 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

大馬女神林明禎甜美可愛兼爽朗貼地，成功獲多個品牌垂青，早前她為某手工啤酒拍廣告。

林明禎於宣傳片中半露香肩，以冷豔眼神定睛注視觀眾說：「睥咩睥？麵包變啤酒，唔得咩？」然後瞬間以其招牌的娃娃音廣東話說：「梗係得啦！包包再造、女神啤啤!」加上甜到漏的笑容，不經意就迷倒在場所有工作人員。

拍攝當日，明禎曾因講錯對白而NG，感到不好意思的她不自覺扁扁咀，陰公豬的可愛模樣幾乎電暈負責拍攝的攝影師。

女神從無飲醉

女神不止有仙女氣質還是一位女中豪傑，她於廣告片中自豪地說：「坦白講，我從來無飲醉過，所以我都好想知我飲醉咗係咩樣。如果我飲醉咗可以變成男仔，我第一件事應該會除衫，攞支啤酒跑去海邊曬太陽。」

明禎曾透露於疫情期間，因為往來台灣和大馬兩邊工作需要隔離，林媽媽幾乎每天問她有沒有喝酒，因為林媽媽覺得酒精可以殺菌、消毒，果然有其母必有其女，林媽媽與明禎同樣可愛。

為環保少食肉

擁有22吋腰的明禎，散發自然性感魅力。

原來她的好身型亦與飲食習慣有關：「我原本係想要環保，所以食少啲肉，我嘅身體、體態，我都覺得變得好好，唔止可以環保，自己都可以變得更加好。嘩，有押韻！」

最新影片推介：林夏薇專訪

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【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

撰文 : TOPick柴犬出動

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