【樂極生悲】台男跳彈床前空翻5次摔到癱瘓　法院審判揭教練只有滑雪資格

▲ 台灣2021年3月發生一宗「彈跳床運動」意外。（示意圖，非當事人）

跳彈床是許多人都喜愛的運動，但小心樂極生悲。台灣一名20多歲的林姓男子2021年3月間，與一名女友人前往一間健身育樂中心體驗「彈跳床運動」，未料在進行前空翻動作時，卻不慎把頭扻到海綿池底，導致頸椎損傷、四肢癱瘓。案件近日判刑，健身中心業者及教練各被判刑7個月，而教練更被揭發不具有彈跳床教練資格證，僅得滑雪教練資格。

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綜合台媒報道，判決書指出，事發在2021年3月12日下午，林姓男子及黃姓女子相約前往台中市一間健身育樂中心。林男向當時位在海綿池旁邊的石姓男教練，表示想進行前空翻動作，而石男並未先行提供足夠動作教學及安全指導，也沒有要求林男穿戴護具，更沒有請其他具專業知識背景的同事共同協助，就以口頭指示的方式，讓林男在海綿池旁的軟墊上練習。

林男依照指示逐漸加快前空翻速度，就在進行第5次前空翻時，因未能順利往前彎身，導致頭部下墜撞上海綿池底部，造成頸椎外傷併第六頸椎骨折合併神經壓迫、脊髓挫傷併脊髓壓迫、頸髓損傷、神經性膀胱及四肢癱瘓。經醫院治療仍無法恢復健康，林男因此決定向健身中心業者及教練提出上訴。

楊姓健身中心業者辯稱，他經營的健身育樂中心屬較新穎產業，目前尚未被歸類，聘用的教練是以從事極限運動且有教練證的人為主，包括體操協會頒發的教練證、彈跳床協會教練證，其他極限運動的教練證；此外，海綿池規格均依照國際標準設計，穿戴護具反而更易造成傷害。

至於教練石男也強調，之所以會發生意外，他推測是林男的動作沒有做足，姿勢不正確，體重擠壓造成脊椎骨折。

法官認為，楊姓業者及石姓教練2人應知道顧客在使用海綿池時，設施可能因防護性不足而導致危害，但仍以口頭指示，讓林男進行前空翻動作；並且也未提供護具或對海綿池的使用指示，事發後仍砌詞否認，毫無悔意，遂依過失傷害致人重傷罪，判處楊男及石男有期徒刑7個月，案件可上訴。

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責任編輯：羅嘉欣