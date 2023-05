【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語

▲ 國泰空姐被爆歧視內地客不懂英語,大家可以先學好8句搭飛機實用英語,隨時大派用場。

最近有內地網民在社交媒體上,表達了對國泰航空公司空中服務員針對內地乘客的歧視行為的憤怒。隨著一段相關的錄音文件在網絡上流傳,這一不滿情緒愈發激烈。事件引發了大量內地網民憤怒,許多人紛紛分享自己類似的經歷,並在評論中批評有關航空公司。

國泰航空迅速發表道歉聲明,希望平息民憤。然而,網絡上的批評聲音依然不斷,甚至有網民嘲諷「Cathay Pacific」應該改名為「Carpet Pacific」。

這一事件在各個網絡平台上持續發酵,許多內地網民紛紛分享自己遭受類似歧視待遇的經歷。鑑於此情況,國泰航空發表了一份聲明,對此表示真誠的歉意,並已主動聯繫受影響的乘客,進一步了解情況。公司還承諾進行徹底調查並採取適當的措施。然而,網民對國泰航空的道歉聲明持懷疑態度,繼續表達憤怒,並要求涉事空中服務員公開道歉。

▲ 國泰發表聲明指,已解僱3名涉嫌歧視的空中服務員。(香港經濟日報資料圖片)

以下同你分享8條實用搭飛機相關的英語︰

1. 請問可以給我一張毛毯嗎?

Excuse me, could I have a blanket, please?

2. 請問可以給我一個杯麵嗎?

Excuse me, could I have a cup of instant noodles, please?

3. 空姐通常會問「Coffee or tea」,如果想飲其他可以點問?(例如果汁、紅酒等)

Excuse me, could I please have a glass of juice/ red wine instead?

4. Check-in時想指定坐在窗口位或走廊位又怎樣說?

Excuse me, would it be possible to have a window/ aisle seat, please?

5. 我的耳機壞了,請問可以替我換一個新的嗎?

Excuse me, my headphones are not working. Is it possible to get another pair of headphones?

6. 我感覺暈機浪很不舒服,想向空姐求助?

Excuse me, I'm feeling very uncomfortable. Could you please help?

7. 如果在機上被其他乘客滋擾,如何禮貌地向空姐求助?

Excuse me, there is a disruptive passenger. Could you please assist?

8. 請問如何填寫入境表格?

Excuse me, how should I fill in the Landing Card / Customs Declaration Card?

責任編輯︰林綺玲