【畫面曝光】孕婦酒店大堂遭醉酒男猥褻　毆打致耳聾胎兒恐不保

▲ 孕婦酒店大堂遭醉酒男猥褻，毆打致耳聾，胎兒恐不保。（網上圖片）

廣東省珠海一名孕婦在當地一間酒店，遭到一名疑似陌生男子辱罵、猥褻，並毆打致傷，經醫院診斷後，發現她左耳中重度神經性耳聾，腹中胎兒有可能不保，涉事男子已被刑事拘留，案件仍待進一步調查。

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根據《極目新聞》報道，事發於5月5日早上7時許，當事人曹女士在酒店大堂等待辦理入住時，一名陌生男子向她索取香煙，她拒絕後，男子開始辱罵她，向她扔煙盒。曹女士走到前台辦理房卡，男子仍一直辱罵她，她於是打電話報警。

從閉路電視片段可見，白衣男子走到曹女士身邊，兩人發生口角，用右手擊打她的頭部，並持續追擊。此時，一名酒店職員上前制止，並把曹女士帶出酒店大堂，白衣男子見狀亦追出大門。

曹女士在酒店外再次打電話報警時，白衣男子突然從後猥褻，她憶述「他從背後掏我下體，搶手機不給後還摸我胸」，當時她將男子踢開，其後走進酒店大堂，但白衣男子持續追擊，在大堂內又多次推搡毆打曹女士。

7時23分，警方趕到現場，但白衣男子還在持續辱罵，並拒絕上警車。閉路電視畫面顯示，男子最終在兩名警員的左右挾制下，才被帶上警車。

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事後，曹女士接到派出所電話，警察初步認定二人是互毆，讓她感到很委屈，一時情緒激動暈倒送院。曹女士其後再到醫院檢查，被診斷為左耳中重度感音神經性耳聾，且她已懷孕6周，醫生告訴她胎兒和耳朵只能二選一，要孩子就不能醫治耳朵，「治耳朵也不一定能治得好」。

曹女士的男友陳先生表示，距離事件已過去半個月，案件處理仍未有進展，亦沒有得到賠償和道歉，光是醫藥費已花去4千多元，希望警方公平公正處理。

5月21日，珠海公安通報指，經調查，嫌疑人謝某敏（男，57歲）酒後在珠海市金灣區三灶鎮某酒店毆打曹某娟（女，28歲），公安機關當日已將雙方帶回派出所調查取證。案發後，曹某娟經醫院診斷已懷孕，其被毆打致左耳損傷，需專業機構做進一步傷情鑒定。目前，公安機關已依法立案偵查，嫌疑人謝某敏已被刑事拘留。

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責任編輯：羅嘉欣