【溫裕紅離世】溫裕紅疑癌病復發終年54歲　醫生揭乳癌復發3大關鍵

▲ 溫裕紅疑癌病復發終年54歲，醫生揭乳癌復發3大關鍵。

前TVB藝員温裕紅在2005年患上乳癌，上周五（19日）疑不敵癌魔病逝，終年54歲。與其相熟的藝員好友韓馬利透露，對方數年前癌症已開始復發，自此病情急轉直下；羽毛球波友「大姐明」林建明亦指，對方因癌細胞已擴散至身體不同部位，數個月前已需長駐醫院。有醫生便指出，乳癌復發比原發難醫治，並提醒乳癌患者注意復發風險，作定期檢查。

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溫裕紅於2005年患上乳癌，由於當時癌細胞已擴散至淋巴，她除了接受化療，亦有聽從醫生建議切除乳房，病情其後得以受控。她在2020年接受傳媒訪問時還稱身體情況已好轉，不需要再服藥，只需要定期檢查。

▲ 去年4月溫裕紅戴上頭巾與林建明等好友食飯聚舊。(FB圖片)

但據了解，去年4月她戴上頭巾與林建明等好友食飯聚舊時，癌病已經有復發情況，由照片可見，戴上頭巾的她當時整個人已大幅消瘦。有傳媒曾因此致電溫裕紅詢問其健康情況，不過她卻指自己已經離開了娛樂圈，故婉拒受訪，未有透露任何病情。

對於温裕紅的病逝，韓馬利稱目前喪禮後事由教會同胞姐協助處理；大姐明則對未能到醫院探望對方，見好友最後一面感遺憾，又透露對方過去數月長住醫院，癌細胞亦擴散至身體不同部位，故有感當事人的離開反而是一種離脫，自己也早已看淡生死。

乳癌復發３大關鍵：程度、期數及類型

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，雖然乳癌對藥物治療的反應好，是較容易以藥物控制的癌症，但復發始終比原發難醫治。據香港乳癌基金會提供數字，乳癌復發的死亡率為2成。

梁醫生指，乳癌根據細胞特質可分為4類︰導管A型、導管B型、HER2型、及三陰型；其中，導管A型可以很遲才復發，遠至初次病發後10至15年仍有一定復發機會。他解釋，腫瘤惡性程度、乳癌期數及類型均會影響復發率。

香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，乳癌復發可分為局部和遠端兩類。局部復發是癌細胞進入乳房淋巴，一般是可醫治的；遠端復發則是癌細胞入血管擴散至內臟器官，如肝、骨和腦，足以致命。復發特徵包括乳房出現硬塊、骨痛、咳嗽、肚脹等。

乳癌常見症狀

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責任編輯：羅嘉欣