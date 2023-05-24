【整容疑雲】25歲開始蛻變撞樣多個女明星　李彩華新相曝光疑再「進化」

▲ 李彩華又有新相曝光！

現年39歲的李彩華（Rain）現時主力於內地發展，長駐大陸多年的Rain不時於社交平台分享生活照，網友發現李彩華的五官變得愈來愈精緻，甚至嫌她的樣子太膠，反而懷念初出道時李彩華的清純樣！

近日有內地化妝師上載與李彩華的合照，曝光其最新狀況，李彩華被質疑再度「加工」！

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▲ 李彩華曾於直播時關掉濾鏡！（網上圖片）

化妝師「出賣」近照

李彩華正參加內地真人騷《乘風2023》，早前她於小紅書分享排練跳士的舞的片段，另外某化妝師分享為Rain設計造型的片段。

從片段所見，Rain的下巴又長又尖，鼻翼再度收窄，霎眼一望真的認不出是Rain，有網民留言：「佢整得唔好睇」和「不像本人了」，再度惹來「變臉」疑雲！

不過Rain獲化妝師讚態度專業，當中她留言：「今天我分享一下舞台後面下的姐姐，每次訓練一天都不出來補妝一次，我給她發信息我說出來補妝，她說不補，訓練基本就是有空就練，在後台休息的時候也在練。回到酒店自己在房間練到凌晨3、4點，每天睡2、3個小時，努力刻苦上進，無所畏懼一路向前的彩樺姐。」

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出道逾廿年樣子不斷蛻變

李彩華於2000年出道，入行已經23年，眼大大兼鼻高的她天生麗質，更擁有一雙長腿，16歲的Rain已被星探發掘任兼職模特兒，其後Rain轉當歌手，最為人熟悉的歌曲就是《你唔愛我啦》，又拍攝電影和劇集。

初入行時的Rain樣子清純，直至25歲時，Rain首度被指「變臉」，面形突然變尖，當時Rain出席活動時對媒體解釋是暴瘦所致。3年後，Rain的下巴再度「拉長」，鼻子也變高，更被指撞樣周汶錡。

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之後Rain轉投內地市場，拍攝多部劇集並開始在內地走紅，Rain亦不時被網民質疑整容，指她變成臉尖眼大，樣子太不自然，驟眼看有點似李嘉欣。

長駐內地多年後，Rain由撞樣李嘉欣變回周汶錡，關了濾鏡後更老態盡現，近日網民更誤認Rain為女星薜凱琪。

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