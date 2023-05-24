【養生教室】五種面色顯示身體隱疾　面白或有便秘面黑注意婦科疾病【內附食療】

▲ 註冊中醫師李廣冀表示，面色的確能夠簡單反映出人體的五臟功能，給醫者一種診療提示，找出初步的辨證方向。

俗語有云：職場處世之道要識睇人面色，但其實不時留意自己面色亦重要，因為隨時能看出疾病的蛛絲馬迹。面色紅潤好氣色？可能是心臟出了岔子；面黃不一定是「黃面婆」專利，若脾虛消化不良，老人小孩都可以發生。

你的面色如何，你的健康也必如何，此說當真？註冊中醫師李廣冀表示，面色的確能夠簡單反映出人體的五臟功能，給醫者一種診療提示，找出初步的辨證方向。由於面色可分為青赤黃白黑，相對應的臟腑是肝心脾肺腎。

中國古代醫學典籍《難經》云：「望而知之謂之神，聞而知之謂之聖，問而知之謂之工，切而知之謂之巧」。可見四診以「望」為首要，望診主要觀察人體的神色形態，醫師從頭到腳望患者的面色、眼神和步行姿態等，其中面色反映是否貧血、太紅熱氣代表心火盛、黑眼圈代表腎虛、鼻敏感、面青代表肝血不足，面蒼白代表肺氣不足，面黃代表脾虛消化不良。他說這些提示，能給醫師有一個大致的整體印象，開藥更加符合患者體質。

面色臟腑息息相關

面色 對應臟腑 代表疾病 赤 心臟（循環器官）、小腸 心臟病、風濕性疾患 白 肺臟（呼吸器官）、大腸 潰瘍性疾病、便秘、皮膚病 青 肝臟、膽囊 肝炎、中樞神經疾病 黃 脾臟（消化器官）、胰臟、胃 糖尿病、十二指腸疾病、胃病 黑 腎臟、膀胱 腎功能不全、膀胱炎、婦科疾病、前列腺肥大

當人患病時，由於氣虛臟腑失調，李醫師指會有不同的表現，所以和正常人面色略有不同。「例如俗語講病到五顏六色，是五官的顏色在患病時不同，呈一幅病容模樣。」

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例如外感風熱發燒，當然面紅耳赤，如果受寒畏寒，會面色蒼白。而平時面色偏黃，可能是脾虛，腎病的人面色發黑，肝病的人容易又黃又青，肝血不足，容易面青。《難經》説：望而知之者，望見其五色，以知其病。

濕疹患者印堂發黑？

要留意面色還分為本色和客色。本色是人體基本不變的面色，也稱為主色；客色是指隨着生活環境以及勞動等因素，而發生相應變化的面色。他舉例，一位印堂發黑的濕疹病人，驚自己命不久矣，更被丈夫指她是撞邪。其實這病人是臉部有濕疹發炎後留有的色素沉着，只要時間活血化瘀，治療好濕疹，她的額頭就不會發黑。有些人某皮膚局部外塗類固醇，也較容易出現這種紫斑發黑的情況，需要幾年甚至更長時間褪色。

另外，一些重症如癌症病人身心俱疲，既要接受電療化療或者手術，心理上也承受莫大的壓力，睡眠不足，也會讓人看起來比較灰暗無華，失去光澤。一般小病，病程短未必反映在面色，但隨着時間，久病必虛，久病必瘀，就會有諸內，形諸外，從外部便能看出端倪。

▲ 李醫師說：「好的面色紅黃隱隱，明亮而含蓄，有光澤。」（iStock）

好面色定義

哪怎樣稱得上是好面色，李醫師說：「好的面色紅黃隱隱，明亮而含蓄，有光澤。不好的面色，就是太黃、太白、太紅、太黑、太青，總之不是正常面色就不好。好多濕疹病人乾燥，T字位無光澤，代表皮膚乾燥，濕疹未好。如果滿面油光，額頭反光，這種皮脂分泌過度旺盛，又容易生痤瘡、玫瑰痤瘡或脂溢性皮炎。」

食療改善面色

一些食物食後可能會使皮膚或眼睛呈現黃色，因為它們含有高量的胡蘿蔔素類化合物，例如紅蘿蔔、南瓜、甜椒、番茄和柑橘類水果等。此外，過多攝取紅肉、糖果和糖份也可能導致皮膚變黃。「但如果出現了持續的皮膚或眼睛黃染，可能是患上了一些疾病，例如肝病或膽道梗阻等。」李醫師說。

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可以改善面色食療眾多，他指如有貧血的人，可以飲紅棗桂圓水、脾虛面黃的人可以在早餐時食四神粉（改良自《四神湯》，由山藥、茯苓、芡實、蓮子四味藥材組成），有健脾及改善消化功能之效。

記者：周美好