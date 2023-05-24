【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】

▲ 趙碩之執二攤出演《一舞傾城》舞女角色。

TVB劇集《一舞傾城》由多位美女藝人出演舞小姐，其中在「魚旦媽」莊鍶敏管領下、萬國城29組的舞女「媚媚」，由曾是寫真界女神的趙碩之飾演。

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執二攤演出

昨晚（5月23日）《一舞傾城》，講到練馬師大魯生給予貼士，「魚旦媽」全組贏到開巷，坐在身旁的趙碩之即向對方拋眉弄眼示好。趙碩之向來是有料之人，擁有34D驕人上圍，可惜劇中造型將其優點掩蓋，未能搶盡焦點。

原本此角並非由趙碩之飾演，由於拍攝時，香港與內地有關核酸檢測CT值要求不同，有「TVB御用姣精」之稱的鄧伊婷，因核酸報告不符合內地要求而成為確診人士，最終讓趙碩之成功執二攤頂上。

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36D寫真女神

現年35歲的趙碩之（原名趙蔚欣，Wylie），於2006年以𡃁模出道，被林建明旗下的大名娛樂有限公司相中，簽約成旗下藝人。

2008年推出泳裝寫真集《 Wylie Summer趙碩之·夏》前，有指已獲多個泳衣品牌贊助，穩袋6位數字贊助費，人氣一時無兩。2011年再推出第二本寫真集，成為千禧年代寫真界女神。

▲ （Instagram圖片）

與林建名不歡而散

趙碩之成為老闆林建名愛將，二人更以父女相稱。當年寫真集大賣，她獲對方親自舉行祝捷會慶祝，當日趙碩之更識趣獻吻多謝老闆。

2013年因續約問題未能達成共識，最終不歡而散。趙碩之更召開記記者會，向傳媒哭訴林建名單方面續約5年，若解約要賠償40萬元，狠批公司講金不講心，林建名指責趙碩之不懂飲水思源。

不過，林建名最後選擇「放生」趙碩之，二人關係亦略緩和。

▲ 趙碩之與林建名曾以父女相稱，之後因續約問題而反面。

另外，2008年演出由已故監製錢國偉打造的青春偶像劇《盛裝舞步愛作戰》，她分享與對方的合照，疑因過於性感而遭TVB封殺。及後，她只有在TVB劇《絕代商驕》中演出，而且戲份不多。

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獲荷里活電影班底賞識

2013年，趙碩之轉戰電影界發展，更憑惠英紅主演的中港韓三地演員合作電影《冬戀望日》，被邀到康城電影節參展，可惜電影因行政問題而未能在香港上映。

2017年，她拍攝內地電影《守護者》，以中國殺手形象參與了英國電視台Sky One劇集《史丹李的幸運兒》（Stan Lee's Lucky Man）第三季的香港拍攝部份。

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在2018年，趙碩之獲荷里活班底挑選成為女主角，與美國主創及拍攝團隊合作，在上海拍攝網絡電影《戰鬥天使》，成績令人鼓舞。

到2020年，她以演技實力派回巢TVB，拍攝重頭劇《踩過界II》及客串處境劇《愛·回家之開心速遞》，重投電視圈的她放下昔日性感女神形象，演技有不少進步。

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