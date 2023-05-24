【睡眠問題】上床「秒睡」非好事　7題自測有無「睡眠債」

▲ 一秒入睡非好事，7題自測有無「睡眠債」醫生揭3大常見誤解

香港人生活忙碌，不少人在勞累一天後只想立刻躺上床睡覺。但台灣就有醫生指出，秒睡並非好事，有可能是身體發出警號。他又分享7個問題供民眾自行測試是否有「睡眠債」，並解構3大睡眠方面常見誤解。

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台灣開業耳鼻喉科診所院長張益豪醫生於其Facebook及Instagram專頁上發文，提出以下7個問題，供民眾自行計分檢視睡眠品質，並測試自己是否有「睡眠負債」的跡象：

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張益豪表示，根據上述問題計算總分，如達到滿分9分，代表睡眠負債即將破產，立刻需要充分的休息；如達6分以上，則代表睡眠負債嚴重，建議改善生活模式；分數達3分以上代表有可能正在累積睡眠債。如果分數為1至2分，代表測試者擁有良好的睡眠，0分更是代表完全沒有睡眠負債的理想狀態。

另外，他亦分析一般民眾對睡眠常見的3大誤解。首先，他指出不少人以為躺上床馬上睡著代表睡眠品質好、是容易入睡的體質，但他表示，一般身體健康的年輕人躺在床上平均需要7至8分鐘才能入睡，一秒入睡其實是身體暗示缺乏睡眠。

第二，有人可能會選擇在周五及周末放假時熬夜晚點睡，但此舉其實會大大破壞生理時鐘，增加建立睡眠習慣的難度，甚至造成失眠；學生熬夜讀書惡補，有可能越補越差。

第三，他表示睡眠品質其實比長度更重要。有不少人以為自己睡得少、睡得不好，但進行腦波等生理數據監測後卻發現睡眠品質並無問題，一直都「睡得很好、有睡著」。這種問題被稱為「矛盾性失眠」，正是由過於執著自己有否快速睡著，以及睡眠時間是否夠長所引致。

文章獲Facebook專頁「張益豪醫師ｉ感官醫師 𝐱 醫學育兒 𝐱 長高發育 𝐱 營養與免疫」授權轉載。

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責任編輯：陳慧靈