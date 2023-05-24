【為錢反目】居德港人回港探母被阻求助《東張》　胞姊爆母子脫離關係內幕為遺囑反目

▲ 一家人為錢反目。

又一單兄弟姊妹為了父母的遺產反目！TVB節目《東張西望》報道，居於德國多年的黃先生，返港探望入住護老院的93歲母親，遭到兄姊的阻止，更與母親失聯。黃先生指兄弟阻他見母親的原因是因為爭產，因為他此行的目的是希望母親重新立下遺囑，不過黃生的胞姊又有另一說法，她反指黃先生返港只為謀取家產，更爆出驚人內幕，母子早已脫離關係。

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《東張西望》昨日(23日)播出爭產上半集，今晚(24日)會再播出下半集，多年來居於德國的黃先生，指早在40幾年前全家移居德國，因為母親不適應當地生活回流返港，今年2月收到母親入院消息，因此趕返香港探望。黃生指，媽媽近年長居深圳，自從在家中跌傷後，黃先生的胞姊就將母親從內地送返香港的屯門醫院治療，黃媽媽出院後被安排入住元朗一間護老院，但黃先生被剔出護老院的訪客名單，未能與母親見面。

▲ 母親多年前立下的遺囑。

黃先生提供影片中據母親所講，家中有2萬歐羅、70萬人民幣及40萬港元被人取走，片段問母親位於深圳的家中有多少錢：「銀行有40萬，（你個夾萬仔呢？）夾萬俾人攞咗去都話，（攞咗幾多？）有70萬人民幣，2萬幾歐羅，有10幾20萬港紙，（如果你唔喺度俾邊個？）俾你。」

而黃母早於2016年在內地立遺囑，列明深圳的兩個物業，一個給予女兒，而另一單位由兩子平分。黃先生卻懷疑有人造手腳：「我阿哥嗰日喺村委攞咗張紙，話我媽寫咗一張聲明或者授權書，佢話我無份，連嗰50%都無，係佢全權100%，深圳嗰間屋係佢嘅，同埋深圳間屋所有嘅租金方面都由佢調動。」最終兄弟嗌交收場。

黃先生帶同攝製隊及主持吳幸美到護老院，他希望可再見媽媽一面，以及找律師及醫生見證下重新訂立遺囑，但被職員拒絕內進，吳幸美與黃生的胞姊直接對話，胞姊指責弟弟不工作，只會向母親索取金錢，又愛賭博。黃先生承認母親曾俾錢自己，但從未要求母親在經濟上支援。今次返港的目的是想接走阿媽:

當初佢報警，話我哋接走佢阿媽，困住佢（黃母）喺老人院，話禁錮佢喎，唔俾佢睇佢阿媽，但佢返嚟嘅目的都係問佢阿媽攞錢。

胞姊更大爆早於2004年黃先生登報與家人脫離關係，節目將於今晚(24日)播出黃先生的兄長訪問，力數弟弟不是。

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責任編輯︰王明芳