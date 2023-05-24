【公屋加辣】房委會擬收緊公屋政策　文裕明：放寬部分限制時長更好

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房委會擬收緊公屋政策，包括要求租戶每兩年申報是否持有物業、富戶遷出限期減至4個月等。

公屋聯會主席文裕明今（22日）接受電台訪問時指，更改政策可更有效善用公用資源，但部分限制時長或可放寬，以切合市民需要。

他指，改為每兩年申報一次物業持有狀況，對長者而言可能較麻煩。相信政策主要針對在本地持有住宅物業人士，有針對性。此舉可保障公用資源得以善用，可以接受。

而對於正輪候公屋人士如被發現作虛假聲明，5年內不可再申請公屋的規定。文裕明指，以保障公共利益出發而言可以接受，但認為五年較長，「會否中間落墨，以三年為限」？他同時指出，新移民、基層等可能因無心之失漏報，希望可給予酌情權。亦希望有上訴機制，謹慎處理，「分清楚虛報或是漏報，畢竟年期較長」。

至於富戶的暫淮居住證方面，文裕明認為，現時改為四個月是「縮得有點厲害」，但可減低富戶資產轉移機會。他指，自己在前線工作時，曾有聽聞有富戶利用暫淮居住的12個月轉移資產，以合乎要求。他覺得政策原則上妥當，但認為增至六個月較有彈性。從照顧居民的角度而言，遷走要找居住地方需時較長，「六個月會否相對較好」。

收緊申報對人手負擔上，文裕明稱，肯定會多，但需認真、嚴肅處理，而調查一向都有。建議房委會可考慮用大數據、部門間資料輔助，節省資源。

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記者：李梓𨭎