  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB主持】杜穎珊火辣比堅尼照派軍糧　體操瑜珈瓣瓣掂為港爭光奪金牌【多圖】

娛樂 13:01 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

好養眼呀！

曾擔任節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人認識的杜穎珊（Sandy），近日趁有空，獨自飛到新加坡、印尼、內地及台灣旅行，當然不少得在社交網分享靚相同大家開心Share！

【呢鋪開乜】靠鼻相批杜穎珊逢賭必輸？　蘇民峰教睇正偏財運賺第一桶金

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

性感泳照勁吸睛

日前Sandy晒出水着相，相中可見，她穿上紅色比堅尼大晒雙峰又露腰，火辣度爆燈，見她看着一望無際的海景，令身心放鬆，難怪隔着個Mon都感受到Sandy玩得好開心，不少網民更叫她不要停，繼續分享更多美照。

好吸睛！

多才多藝

外表「細細粒」的杜穎珊由6歲開始學習藝術體操，自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊，14歲開始練習瑜伽後，更曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲已在新加坡國際瑜伽比賽中奪得4面金牌，2017年她考獲瑜伽導師證書。

2018年她在香港城市大學環保政策社會科學系畢業後，便開始演藝和瑜伽事業雙線發展，由擔任節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人認識，她亦曾參演劇集《香港愛情故事》和《痞子殿下》等。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

開設瑜伽中心

去年，Sandy更投資50萬元與友人在尖沙咀開設瑜伽中心，邊做幕前邊做導師。原來她從小就是運動愛好者，讀大學時打欖球，3年前更考獲潛水及獨木舟牌，認真多才多藝。

她曾接受傳媒訪問自言是「慳妹」一名：「做咗《#後生仔》後接咗唔少廣告，我就將啲酬勞除咗畀家用就儲起晒，自己亦有投資基金，希望依家辛苦啲，40幾歲就可以退休歎世界。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不可能任務】練對打傷及氣門張振朗呼吸困難　杜穎珊從6米高台跳躍獲錢嘉樂稱讚
13:47 2022/02/25
【不可能任務】練對打傷及氣門張振朗呼吸困難　杜穎珊從6米高台跳躍獲錢嘉樂稱讚
【香港小姐】J2女神陳若思為DSE考生打氣　Amber學生照曝光愈大愈靚【多圖】
17:03 2023/04/21
【香港小姐】J2女神陳若思為DSE考生打氣　Amber學生照曝光愈大愈靚【多圖】
【奇蹟的罐頭料理】黃紫恩化身性感小夥貓放電　Jojo扮Sexy不尷尬：慣咗【多圖】
18:18 2023/02/13
【奇蹟的罐頭料理】黃紫恩化身性感小夥貓放電　Jojo扮Sexy不尷尬：慣咗【多圖】
【烏克蘭靚女KOL】網紅林佳娜被日本Youtuber性騷擾　 薔薔教一招撃退色狼
19:21 2023/05/21
【烏克蘭靚女KOL】網紅林佳娜被日本Youtuber性騷擾　 薔薔教一招撃退色狼
【靚女KOL】日文教師性感搭車大叔尷尬　長瀨昆妮：日本電車好擁擠【多圖】
12:46 2023/05/20
【靚女KOL】日文教師性感搭車大叔尷尬　長瀨昆妮：日本電車好擁擠【多圖】
【靚女KOL】「寒流女」譚泳銚無奈屢次被抽水　Annabelle：真係好討厭【多圖】
23:19 2023/05/07
【靚女KOL】「寒流女」譚泳銚無奈屢次被抽水　Annabelle：真係好討厭【多圖】

你可能感興趣

【不可能任務】練對打傷及氣門張振朗呼吸困難　杜穎珊從6米高台跳躍獲錢嘉樂稱讚
13:47 2022/02/25
【不可能任務】練對打傷及氣門張振朗呼吸困難　杜穎珊從6米高台跳躍獲錢嘉樂稱讚
【香港小姐】J2女神陳若思為DSE考生打氣　Amber學生照曝光愈大愈靚【多圖】
17:03 2023/04/21
【香港小姐】J2女神陳若思為DSE考生打氣　Amber學生照曝光愈大愈靚【多圖】
【奇蹟的罐頭料理】黃紫恩化身性感小夥貓放電　Jojo扮Sexy不尷尬：慣咗【多圖】
18:18 2023/02/13
【奇蹟的罐頭料理】黃紫恩化身性感小夥貓放電　Jojo扮Sexy不尷尬：慣咗【多圖】
杜穎珊 娛樂人物職業 演員 運動員 TVB 綜藝節目 娛樂行業 瑜伽 ＃後生仔傾吓偈

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
11:26 2023/05/23
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人