【TVB主持】杜穎珊火辣比堅尼照派軍糧　體操瑜珈瓣瓣掂為港爭光奪金牌【多圖】

▲ 好養眼呀！

曾擔任節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人認識的杜穎珊（Sandy），近日趁有空，獨自飛到新加坡、印尼、內地及台灣旅行，當然不少得在社交網分享靚相同大家開心Share！

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性感泳照勁吸睛

日前Sandy晒出水着相，相中可見，她穿上紅色比堅尼大晒雙峰又露腰，火辣度爆燈，見她看着一望無際的海景，令身心放鬆，難怪隔着個Mon都感受到Sandy玩得好開心，不少網民更叫她不要停，繼續分享更多美照。

▲ 好吸睛！

多才多藝

外表「細細粒」的杜穎珊由6歲開始學習藝術體操，自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊，14歲開始練習瑜伽後，更曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲已在新加坡國際瑜伽比賽中奪得4面金牌，2017年她考獲瑜伽導師證書。

2018年她在香港城市大學環保政策社會科學系畢業後，便開始演藝和瑜伽事業雙線發展，由擔任節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人認識，她亦曾參演劇集《香港愛情故事》和《痞子殿下》等。

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開設瑜伽中心

去年，Sandy更投資50萬元與友人在尖沙咀開設瑜伽中心，邊做幕前邊做導師。原來她從小就是運動愛好者，讀大學時打欖球，3年前更考獲潛水及獨木舟牌，認真多才多藝。

她曾接受傳媒訪問自言是「慳妹」一名：「做咗《#後生仔》後接咗唔少廣告，我就將啲酬勞除咗畀家用就儲起晒，自己亦有投資基金，希望依家辛苦啲，40幾歲就可以退休歎世界。」

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