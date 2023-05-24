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【本土文化】「友」手工啤酒X粵東磁廠 推出限量版彩瓷啤酒杯

休閒消費 13:07 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

香港人當然支持本地製作，本地手工啤酒品牌「友」與屹立香港超過一世紀的「粵東磁廠」聯乘合作，製作出一個香港設計及製造，專屬香港人的「限量版港彩啤酒杯」，磁廠更特別為「友」招牌圖案作設計主題，以港彩青花瓷風格呈現在瓷杯上，用嚟飲啤酒最「友」feel，極具收藏價值！

推動本土文化傳承

是次聯乘合作是將兩大發燒友連結起來，「友」是手工啤酒界的發燒友，以「友」命名是寓意愛與志同道合的人交朋結友。品牌源於與紐約傳奇釀酒師Garrett Oliver 相遇，自2017年起，受到本地食材啟發，創製出中西文化結合、專為香港人而設的手工啤酒，並在國際比賽中多次贏得獎項。

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而「粵東磁廠」多年來一直堅持香港碩果僅存的廣彩工藝，不斷注入新創意，目的只為令手繪彩瓷得以傳承。蘊含廣彩手繪構圖填色技藝和西方圖案風格的單色「港彩」瓷器就是其代表作之一，粵東磁廠亦早已成為「香港製造」的標誌性品牌，深受國內外客人歡迎，是港式美學的表表者!

  • 本地手工啤酒品牌「友」與「粵東磁廠」聯乘合作，製作出一個專屬香港人的「限量版港彩啤酒杯」。
  • 將「友」的招牌圖案，以港彩青花瓷風格呈現在瓷杯上。
  • 粵東磁廠第四代負責人曹小姐希望藉著今次聯乘，令更多人認識及欣賞彩瓷藝術。
  • 「限量版港彩啤酒杯」將由5月24日至6月6日可於指定7-11換購。

港人專屬啤酒杯 

「限量版港彩啤酒杯」的誕生就是為了要打造一個香港人專屬的啤酒杯，以香港製造的啤酒杯盛載著屬於香港人口味的啤酒，體現香港精神。啤酒杯運用了粵東磁廠的本地傳統港彩瓷技藝，將本地創作單位Brainrental筆下的「友」招牌圖案，以經典的青花瓷藍白色設計呈現出來，將香港中西合璧的獨特氣質充份演繹。

粵東磁廠第四代負責人曹小姐表示：

「友」手工啤酒跟我們的理念很相似，都很支持香港工藝文化，希望藉著今次聯乘，將中、西、新、舊結合，令更多人認識及欣賞彩瓷藝術，將香港精神發揚光大。

彩瓷啤酒杯工作坊

由5月24日至6月6日，只需於指定7-11*購買2罐「友」手工啤酒，即可免費換購期間限定「友」手工啤酒X粵東磁廠「限量版港彩啤酒杯」一隻，數量有限，換完即止。

另外，由5月24日起至6月21日，於指定酒吧及餐廳**購買一set兩款「友」手工啤酒，即可獲貼紙一個，集齊三個貼紙，更有機會參與由「友」手工啤酒聯乘粤東磁廠所舉辦的彩瓷啤酒杯工作坊(於6月24日舉行)，創作出專屬於自己的彩瓷啤酒杯。名額有限，先到先得！

工作坊詳情：

日期 :  2023年6月24日 (星期六)

時間 : 下午2-6時

地點 : 西營盤西源里21號

名額 : 40位

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