【爺孫戀】相差38年爺孫戀修成正果 24歲躁鬱女嫁62歲糖尿病老公

▲ 馬來西亞一對夫妻，年齡相差38年，24歲的太太患躁鬱症，62歲老公有糖尿病，但依然恩愛。

真愛不分年齡，爺孫戀也可以修成正果！馬來西亞吉蘭丹有一對戀人，現年24歲患有躁鬱症的女子，於3年多前被現年62歲患有糖尿病的老公真誠打動，儘管倆人相差38年，只要彼此相愛也可共諧連理，女方不理世俗目光更在Tik Tok放閃曬愛！

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這對爺孫戀的夫妻來自馬來西亞吉蘭丹哥打峇魯，62歲的穆罕默德薩曼和24歲的努爾阿蕾雅，他倆於2020年11月13日結為夫妻。近日，努爾阿蕾雅在Tik Tok發布了多段夫妻倆相處日常的視頻放閃，她接受媒體訪問時表示，從未想過自己這麼年輕就結婚，因為她一直專注於事業，為工作打拚。而丈夫穆罕默德薩曼曾在土地局工作，如今是一名退休公務員；他說：

我的第一任妻子已於2018年去世，我也從未想過要再找另一位妻子。

丈夫的出現，改變了事業為重的努爾阿蕾雅，她表示，儘管丈夫的年齡已經很大，但她接受這個命運，並不感到驚訝自己會嫁給一個比自己年長許多的男人。她憶起4年前，他們初次相遇，就是她在一間餐廳工作時遇見了丈夫。

當時他是一名顧客，我們後來開始相互了解。就在2020年初，他表達了對我的感受，並向我求婚。起初，我沒有接受他的求婚，然而，在看到他如此堅定地努力贏得我的心之後，我逐漸感動並接受了他。

努爾阿蕾雅續指，她有3年經驗照顧她的父親阿紮哈爾莫哈末，父親是在2020年3月因背部腫脹離世。因此，她要照顧和滿足身為糖尿病患者的丈夫，問題不大。

儘管我還年輕，但我的健康狀況也不完全健康，因為我患有躁鬱症，不能被獨自留下，尤其是在黑暗中。但我的丈夫時刻都支持我，他在我身邊對我來說非常暖心。

此外，穆罕默德薩曼表示，不管怎樣，他感激並感到幸運能夠遇到丈夫努爾阿蕾雅，儘管他的年紀大很多，但他仍有信心，在餘生中可以好好地照顧好妻子。

努爾阿蕾雅在Tik Tok分享夫妻倆的視頻後，打動了不少網民，她表示接獲許多人為他們祝福和祈禱，讓她深深感動，儘管網民只是陌生人。不過，也有一些酸民留言質疑，指她對丈夫的養老金虎視眈眈，並質疑她照顧他的能力，但她未有受留言影響，

對我而言，這些酸言酸語並不對我造成任何影響，我分享視頻在Tik Tok，無非只是想要以夫妻身份創造回憶而已。

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責任編輯︰王明芳