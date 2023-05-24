【遊日注意】東瀛遊暑假推日本米子5天團　包機坐港航$11,299起

▲ 鬼太郎妖怪特色列車。（東瀛遊網頁圖片）

日本4月份的香港旅客達15.2萬人次，回復2019年同期超過8成水平。暑假旺季即將來臨，東瀛遊宣布聯乘香港航空，獨家推出直航日本鳥取米子包機，暑期限定7月18日至8月15日，每周3班、逢星期二、四、日出發，早去黃昏機返港，共15班機、合共逾2,600個機位。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

東瀛遊同時推出一系列鳥取專機旅遊產品，包括親子旅行團、自由行套票、自駕遊套票及淨機票、其中旅行團包括岡山任摘任食白桃、森林牧場公園觀賞時令花卉、獅子狗魚棒DIY製作體驗、松江花鳥園觀賞企鵝散步、體驗全日本最壯麗的砂丘美景、參觀島根海洋館（AQUAS），更會到訪鬼太郎及名偵探柯南的故鄉，絕對是動漫迷造訪朝聖必去之選。

5天團費$11,299起；自由行套票，機票+酒店5天套票只需$5899起；暑假出發來回香港米子機票只需$4799起。

是次專機更喜獲日本鳥取縣政府大力支持，於6月3日（星期六）下午2時30分假尖沙咀漆咸道南45號其士大廈5字樓貴賓茶會室舉行鳥取米子專機旅遊講座，由旅遊達人介紹鳥取當地一手旅遊資訊及特色旅遊體驗，並會送出精美禮品。

東瀛遊執行董事禤國全表示，暑期旅遊氣氛熱熾，今年係疫情後首個暑期大旺季，客人報團比預期早，仍以日本最受歡迎，今年暑假報日本團預料再創新高，超過1.2萬人，逾400團出發，在機位仍然緊張的情況下，成功爭取與香港航空推出鳥取米子包機，市場罕有，冀整體客量回復2019同期的8成。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜