【補腦湯水】考試周溫書補腦必飲　中醫推介3款兒童增記憶力湯水

▲ 中醫推介3款兒童增記憶力湯水，應付考試必飲。

現今小朋友每天都要學習和接收各種新知識新事物，在學校裡也總是面對許多的考試，加上競爭壓力，父母擔心孩子記憶差學習慢，想盡辦法透過不同的方式去幫助小朋友補腦、提高記憶力，希望他們可以更加聰明醒目。

中醫認為，「腎主骨生髓，通於腦」。腎藏精，精生髓，髓聚於腦，故腦髓亦為腎所主，腎強則腦髓充盛，因此良好的腦部發展是有賴於腎精氣的充足。腦為元神之府，大腦的活動以精、氣、神為基礎，與肺脾腎三臟相關，通過補腎精、健脾胃、養肺來幫助集中精神，促進提升記憶力。以下有3款增強記憶力湯水推介︰

1. 太子參黑豆核桃栗子湯

材料︰太子參15克，黑豆15克，核桃肉20克，栗子20粒，陳皮1片，粟米2條，紅蘿蔔1條，瘦肉適量

做法︰先將瘦肉汆水，黑豆洗淨後加水浸泡4小時，一併與其他已洗淨食材放進鍋中，加入適量水，大火煮滾後轉小火煮1.5小時即可，少許食鹽調味。

功用︰太子參歸脾、肺經，有補氣生津、健益脾胃之效。黑豆性平味甘，補腎益陰。核桃溫補肺腎，補腦健腦。栗子甘溫養胃，健脾補腎。陳皮理氣健脾助消化。此湯方益氣補腦，幫助增強記憶力。

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2. 淮山杞子腰果湯

材料︰鮮淮山1條，杞子10克，腰果30克，龍眼肉20克，豬腱肉適量

做法︰豬腱肉汆水備用，鮮淮山去皮切件，連同其他已洗淨食材放進鍋中，加入適量水，大火煮滾後轉小火煮1小時即可，少許食鹽調味。

功用︰腰果性味甘平，形似腎臟，能補腎益精，健脾補腦。枸杞子入肝、腎經，補肝腎，益精血，明目。鮮淮山補肺脾之氣，益肺腎之陰，且固澀腎精。對於龍眼肉，《神農本草經》記載：「久服強魂魄，聰明」，所以其有養心脾、益智之效。此湯方健肺脾，補腎益智。

3. 健脾益智湯

材料︰益智仁6克，蓮子10克，芡實10克，淮山15克，茯苓15克，蜜棗1粒，可加瘦肉

做法︰食材洗淨後放入鍋中，加適量水，大火煮滾後轉小火煮1小時即可，少許食鹽調味。

功用︰益智仁溫脾開胃，溫腎固精。蓮子補中、養神、益氣。芡實益腎固精，健脾止瀉。淮山肺脾腎，益氣養陰。茯苓益心脾寧心神。此湯水溫腎健脾，安神益智。所謂要充足的睡眠養好精神，才能提高學習能力，增強記憶力。

標題經TOPick編輯修改，原題為《兒童補腦增記憶力湯水》

撰文︰康河中醫診所 註冊中醫師 黃文慧