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【日本旅遊】暑假遊東京必買迪士尼夏季兩日護照　29/5開賣最平HK$582起暢玩2個園區

休閒消費 16:52 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

東京迪士尼度假區將推出夏季兩日護照，各位Disney 粉絲不要錯過!

計劃去東京Disney的朋友有福了! 事關東京迪士尼度假區宣佈將於5月29日(星期一)開賣「夏季兩日護照SUMMER 2 DAY PASSPORT」，最低只需HK$580起就可以購買門票，2日內盡玩東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園2大園區。大家記得set定鬧鐘搶門票!

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東京迪士尼樂園推出「サマー2デーパスポートSUMMER 2 DAY PASSPORT」夏季兩日護照。(圖片來源: www.tokyodisneyresort.jp)

東京迪士尼樂園最新公佈，將推出夏天期間限定新票種名為「サマー2デーパスポートSUMMER 2 DAY PASSPORT」夏季兩日護照。

    點擊圖片放大
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只要透過此門票並且預約到訪日期，就可以連續2日進入東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園園區，大家可以選擇一日去一個園區或二日同一個園區活動亦可。既然不用局限於一個園區活動，就可以大玩特玩!

票價方面，官網顯示使用夏季兩日護照比連續使用1日護照時的價格便宜，大約可以節省900円-1500円（約HK$51-85）。

票種 連續使用1日護照票價 夏季兩日護照
小童票價 10,600円至11,200円 (約HK$600-HK$634) 10,300円（約HK$583）
中童票價 14,800円至15,600円 (約HK$838-HK$883) 14,400円（約HK$815）
成人票價 17,800円至18,800円 (約HK$1,008-HK$1,064) 17,300円（約港幣$979）

東京迪士尼樂園40週年慶典。(圖片來源: www.tokyodisneyresort.jp)

另外，大家亦可以順便觀賞4月中新出、40週年慶典表演「迪士尼眾彩交融」花車巡遊及「眾彩同慶」海上表演活動，感受期間限定的夏季歡樂時刻!

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購買夏季兩日護照詳情

票種名稱 サマー2デーパスポートSUMMER 2 DAY PASSPORT
發售日期及時間 2023年5月29日下午2時至8月27日下午8時（日本時間）
適用日期 2023年7月21日至8月24日
門票價格

小童(4-11歲人士) :10,300 円（約港幣$583）

中童(12至17歲人士): 14,400円（約港幣$815）

成人(18歲以上) : 17,300円（約港幣$979）
購買方法 官網、旅行社、網上旅遊平台
詳情 按此

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https：//onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https：//bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧

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