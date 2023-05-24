【日本旅遊】暑假遊東京必買迪士尼夏季兩日護照 29/5開賣最平HK$582起暢玩2個園區
計劃去東京Disney的朋友有福了! 事關東京迪士尼度假區宣佈將於5月29日(星期一)開賣「夏季兩日護照SUMMER 2 DAY PASSPORT」，最低只需HK$580起就可以購買門票，2日內盡玩東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園2大園區。大家記得set定鬧鐘搶門票!
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東京迪士尼樂園最新公佈，將推出夏天期間限定新票種名為「サマー2デーパスポートSUMMER 2 DAY PASSPORT」夏季兩日護照。
只要透過此門票並且預約到訪日期，就可以連續2日進入東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園園區，大家可以選擇一日去一個園區或二日同一個園區活動亦可。既然不用局限於一個園區活動，就可以大玩特玩!
票價方面，官網顯示使用夏季兩日護照比連續使用1日護照時的價格便宜，大約可以節省900円-1500円（約HK$51-85）。
|票種
|連續使用1日護照票價
|夏季兩日護照
|小童票價
|10,600円至11,200円 (約HK$600-HK$634)
|10,300円（約HK$583）
|中童票價
|14,800円至15,600円 (約HK$838-HK$883)
|14,400円（約HK$815）
|成人票價
|17,800円至18,800円 (約HK$1,008-HK$1,064)
|17,300円（約港幣$979）
另外，大家亦可以順便觀賞4月中新出、40週年慶典表演「迪士尼眾彩交融」花車巡遊及「眾彩同慶」海上表演活動，感受期間限定的夏季歡樂時刻!
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購買夏季兩日護照詳情
|票種名稱
|サマー2デーパスポートSUMMER 2 DAY PASSPORT
|發售日期及時間
|2023年5月29日下午2時至8月27日下午8時（日本時間）
|適用日期
|2023年7月21日至8月24日
|門票價格
|
小童(4-11歲人士) :10,300 円（約港幣$583）
中童(12至17歲人士): 14,400円（約港幣$815）
成人(18歲以上) : 17,300円（約港幣$979）
|購買方法
|官網、旅行社、網上旅遊平台
|詳情
|按此
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責任編緝：張懿慧