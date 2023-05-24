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【司法覆核】電話智能卡實名制 巿民申覆核質疑阻礙匿名舉報罪案

政府於2月實施電話智能卡實名制，須按《電訊（登記用戶識別卡）規例》實名登記。有巿民日前入稟高等法院申請司法覆核，為首宗就電話卡實名制挑戰個案。申請人質疑條例内容存在偏頗，認癬匿名身份具正面的運用及存在價值。申請人認為實名制反而阻礙巿民以匿名身份舉報罪案，故要求局方容許市民於完成登記程序前的特定期限內，仍可正常使用電話卡。

申請人姓張，建議答辯人為商務及經濟發展局及通訊事務管理局及保安局。

申請人於親自撰寫的入稟狀指出，首先要求以匿名身分提出是次申請。申請人指《電訊（登記用戶識別卡）規例》内容存在偏頻，基於匿名身份並不完全代表具犯罪意圖或動機，匿名身份亦有正面的運用及存在價值。申請人指執法部門處理罪案時，例如舉報或證人作證時，亦涉及匿名者提供資料，故不認同不願意公開身分人士之說法並不可信。

申請人又指，諮詢文件中提及，電話智能卡實名制能防止嚴重罪案發生，申請人認為沒有直接關係。申請人指市民必須實名登記，才能使用電話卡，並不能有效防止罪案，相反阻礙舉報罪案，阻礙防止罪案發生，對於局方說法感到不解。申請人認為騙案與電話卡亦沒有直接關係，騙徒仍能從其他途徑犯案，相反教導市民小心騙案，或如警方與銀行作相關聯絡方案更為有效。

申請人要求法庭就規例中所指「須確保用户識別卡除非現已登記，否則不得處於生效狀態」—項，修訂為容許市民可以在完成登記程序前，即於某特定期限前，仍可正常使用該電話卡。

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記者：林育慧