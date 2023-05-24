【另類體驗】體驗視障人士跑步 學生賽後感︰學懂感恩及合作精神

▲ 兩位男生參加視障體驗組別，明白到領跑員及視障人士間默契的重要性。

闊別四年，大埔三育中學再次舉辦We Can Run活動，於2023年3月22日在科學園海濱長廊舉辦全校性的2-4公里跑，中一級至中五級同學和全校老師一同參與，場面盛大。今次最特別是增設了視障體驗組別比賽，同學們反應都非常正面，完成比賽後大家都有一番深刻的感受。

是次活動分甲乙丙三組進行，甲乙組跑四公里，丙組跑兩公里，每組均設有男子和女子的冠亞季軍。一如以往設有師生隊制組，同學們可自行找老師組隊參賽，師生共融，與眾同樂。

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由健體會專人訓練

而今年增設的視障體驗組別，同學們需二人一組，一位作領跑員，另一位需矇眼模仿視障人士，跟着領跑員，一同完成兩公里的賽事。參加這個組別的同學們事前需進行特訓，由香港失明人健體會派專人到校進行訓練，教導同學們作為領跑員要注意的事項，與及視障人士跑步時會遇到的難處。

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這個構思是由該校的課外活動主任林君妮老師提出，她表示疫情關係，同學們的運動量大不如前，想藉此大型活動帶起做運動的風氣，同時想有一點突破，於是便構思到讓同學們親身體驗失明人士在長跑比賽中的親身經歷，藉此加強他們的同理心，學會欣賞別人的付出和努力，並建立感恩文化︰

我希望做運動不只流於強身健體，想有更深層的意義。

模仿視障人士跑步

參與視障體驗組別的同學，反應都非常正面，中一級的辛同學擔任模仿視障人士跑步的角色，她表示矇上眼睛的一刻，整個世界變成漆黑一片，感覺真的非常恐懼，連踏出一步的勇氣也沒有，同時亦明白到原來視障人士每日都活於一步一驚險之中。

另一位參賽者，中五級的郭同學表示這個組別令她明白團隊合作的重要性，必須與領跑員互相配合，感受到一加一的力量可大於二。同時亦明白健康非必然，她感恩自己有一雙看得見的眼睛。

其餘同學們的意見都很正面，他們表示雖然跑步的過程十分艱辛，但完成後的喜悅已蓋過了一切。同時他們亦很感謝體育老師們平日上課時的訓練，令他們更有信心地完成是次長跑。

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