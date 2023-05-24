【補腦湯水】測驗考試用腦過度難集中　5款湯水茶療助開竅提升記憶力

▲ 中醫及湯水專家推介了助提升記憶力的湯水茶療。

考試季又到了，很多家長都會緊張「陪太子讀書」備試，在溫習的同時，不妨為孩子準備補腦益智的愛心湯水。TOPick整合了註冊中醫徐思濠、註冊中醫徐澤昌博士及湯水專家張佩芳（芳姐）的意見，推介5款補腦醒腦的食療。

註冊中醫徐思濠指出小孩考試多，可能會頭痛易累。當感受到身體出現明顯消耗時，如經常容易感到疲累、無記性、精神難以集中等，就要多加留意，可利用湯水食療，補足體內精華，自然能有體力和活力，改善精神、氣魄、反應和記性，以達精力充沛之狀態。徐思濠醫師推介以下2款湯水︰

1. 菖蒲開竅寧神湯

材料︰石菖蒲3錢、圓肉5錢、百合1両、紅棗6粒、黨蔘5錢、豬腱半斤、水12碗。（3-4人分量）

做法︰將材料洗淨，豬肉汆水，然後將材料放入煲内，加熟水大火煲至水滾後收中火，煲2小時即可。

功效︰寧神開竅、補益氣血；可短暫「開竅」，疏通頭部氣血，使其流暢，作「急救」改善精神。特別是考試季節，不少學生都要連續捱夜溫習，可能會精神不足、思緒紊亂，考試前飲用此湯有助氣血流通，考試時頭腦更清醒。

2. 合桃益精補腦湯

材料︰合桃1西、黑豆1西、川芎2錢、淮山5錢、杞子3錢、豬腱半斤、水12碗。（3-4人分量）

做法︰將材料洗淨，豬肉汆水，然後將材料放入煲内，加熟水大火煲至水滾後收中火，煲2小時即可

功效︰預防腦功能退化的功效，固本培元、充實基礎。腦髓充足後，記憶力和精神會轉好，建議一星期飲用一次。

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註冊中醫師徐澤昌博士提及學生哥埋首溫習時，口乾舌燥在所難免，不少同學愛飲提神飲品，但以上飲料容易會造成神經過分亢奮，出現失眠，導致第二日精神不振，反會影響溫習。徐醫師就推介健腦益智桂圓茶和杞子合桃煲瘦肉湯。

3. 健腦益智桂圓茶

材料︰桂圓30克、紅棗12粒、枸杞隨意、水500毫升、黑糖少許。

做法︰將紅棗洗淨，拍爛去籽備用，鍋中放人500毫升水連同桂圓、紅棗、枸杞和黑糖一起煮，以大火煮滾後，再轉為小火續煮約20分鐘即可。

功效︰桂圓甘溫，能補益心脾、養血安神

4. 杞子合桃煲瘦肉湯

材料︰杞子20克、合桃20克、南棗5粒、山藥30克、龍眼肉20克及瘦肉適量。

做法︰將材料洗淨，用6碗水煮約個半小時成3至4碗，即可連湯料同食。

功效︰健脾養心、補腎益精；惟陰虛火旺、痰火積熱及大便溏泄者不宜。

除了2位中醫外，湯水專家張佩芳（芳姐）也有推介湯水「金針菇大豆芽梭羅魚湯」給各位備試的學生。湯水當中金針菇又名「增智菇」，鋅含量高，對增進兒童智力有幫助。而大豆芽菜營養豐富，而且在發芽的過程中更多的營養元素被釋放出來，較黃豆更為有益，更有利人體吸收，有助兒童及青少年智力及生長發育，將所有材料合而為湯除了健脾養顏外，更有健腦益智功效。

5. 金針菇大豆芽梭羅魚湯

材料︰金針菇1包、大豆芽菜半斤、生薑2片、梭羅魚1斤

做法：把金針菇及大豆芽菜切去尾 ，再沖洗乾淨；洗淨梭羅魚，剪去魚腮及肚腸，刮清鱗再洗淨；用少許油將梭羅魚煎香，倒入6至7碗熱水，最後將餘下材料加人，改用中火煮45分鐘即成。

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責任編輯︰王明芳