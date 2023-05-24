【癌症殺手】女子半年無月經懶就醫　終確診卵巢癌無法生育

▲ 女子半年無月經懶就醫，終確診卵巢癌無法生育。

月經異常一定要及時就醫檢查。一名女子半年沒來月經，卻不當一回事，直至朋友勸諭要去看醫生，才發現自己已患上卵巢癌。

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事主在Dcard論壇分享經歷，表示自己一直以來月經就很不規則，所以並無特別在意週期問題。一開始月經沒來幾個月，也沒有想看醫生，反倒覺得開心：

不用經痛，不用買衛生棉，不用擔心外漏，不用莫名奇妙的暴躁，還可以一直吃冰。

直至月經沒來半年，事主朋友得知後覺得奇怪，才帶她到婦科求醫。醫生在照完超聲波表示，事主的子宮正常，但卵巢看起來有點問題，建議再到大醫院檢查。而事主在1星期後再照超聲波、X光及抽血，診斷結果竟是她已患接近第二期卵巢癌。醫生更驚訝指出，「這麼年輕就得卵巢癌的機率很小，一般都是更年期後的婦女比較常見」。而事主在得知自己患癌後，也陷入了一段低潮期：

我是雙側卵巢癌，其中一邊確定無法保留卵巢，另一邊即便保留卵巢也不一定有功能了。好險發現的早，醫師建議我趕快切除再配合化療，五年存活率應該很高……

事主也坦言，雖然自己在親友陪伴下逐漸恢復精神，但在一開始得知患癌時，也好幾次因為害怕而想自殺。她最後勸諭所有女性：

真心建議女孩們，算一下自己的經期，只要月經沒有按時來，都應該要去婦產科檢查一下是什麼原因並解決，不要逃避。不要像我一樣，因為嫌月經來很麻煩而不去看醫生。

網民：月經真的是女人好夥伴

事主的遭遇引起網民留言熱議，除了祝事主早日康復，很多人都表示自己有月經不調的問題，看完事主的分享「整個好緊張」；也有不少人表示因為看了醫生才發現自己患「卵巢多囊症」、「長了腫瘤」等問題，甚至有人因月經異常才揭有「腦下垂體腫瘤」、「白血病」，可見月經可反映很多身體危機信號，千萬不要忽視。

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責任編輯：羅嘉欣