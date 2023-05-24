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【藏彈判囚】涉住所藏逾400發子彈　青年罪成囚9年9個月

社會 13:45 2023/05/24

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高等法院（資料圖片）

青年涉於紅磡住所藏有手槍、滅聲器及899發彈藥，早前否認無牌管有槍械及彈藥罪，昨被裁定罪成，陪審團只裁定被告藏有424發彈藥，押後至今(24日)於高等法院判刑。暫委法官判刑時指，若涉案子彈落入歹徒手中，配合適合槍械使用，有機會嚴重威脅社會安全。

被告梁頌仁（現年24歲），否認1項無牌管有槍械及彈藥，控罪指被告於2018年12月31日，在紅磡黃埔花園某單位，無牌管有一批槍械及彈藥，即2枝自動上膛手槍、3個滅聲器及899發彈藥。陪審團最終只裁定被告管有12盒子彈罪成，共涉424發子彈，其餘物品則不包括在內。

案發時被告為20歲學生，患有亞氏保加症，於九巴及港鐵任兼職站務助理。辯方求情指，被告為巴士迷，其後對野戰感興趣。被告因錯信朋友而干犯本案，屬不幸事件。被告被捕後還押至今4年多，於獄中鍛鍊身體，裝備自己，為出獄作準備，望法官予以輕判。

暫委法官判刑時，雖然沒有證顯示被告為主腦，但被告稱替他人儲存子彈，作為運送及儲存者角色亦重要。法官指涉案子彈若落入歹徒手中，配合適合槍械使用，有機會嚴重威脅社會安全，從被告與子彈主人之通訊紀錄，當中亦有刻意隱藏，增加警方調查難度。法官指涉案子彈中有中空彈，可造成較大人身傷害，令人不寒而慄，考慮到子彈的數量及被告個人因素後，判監9年9個月。 

據控方早前開案指，被告於案發日早上於街頭被警員截停，以無牌管有槍械罪拘捕，被告警誡下稱「阿Sir，嗰啲槍全部wargame舖買，好好哋放喺屋企，咁都犯法？」警方其後於被告住所的房間搜出100發子彈， 2個滅聲器，迷彩色背包則有12盒共載有774粒子彈，1個彈匣內有25粒子彈，另有2枝手槍及1個彈匣。

被告於警誡下稱「呢啲槍子彈、步件，都係一個叫Terrence經阿高俾我㗎」。被告指阿高稱「Terrence要我幫佢哋保管住先，仲話啲嘢係合法嘅」，並稱有關物品是「道具」。被告稱曾看過載有子彈的盒，但沒有詳細點算，被告形容子彈是裝飾用。

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記者：林育慧

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