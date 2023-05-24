【最強報復】新娘結婚前夕出軌伴郎派綠帽　新郎婚宴向賓客派「偷食照」回禮

▲ 新郎把新娘的出軌照片放在信封內，在婚宴當晚叫賓客打開。（iStock圖片）

如果新人在結婚前夕，發現另一半出軌應怎樣處理？有一名新郎就選擇大報復！英國一名婚禮策劃師在一個網絡節目上爆料，指一名新郎發現新娘搭上伴郎出軌後，他如常舉行婚宴，當晚他請所有賓客打開放在座位上的信封，內裏竟是新娘和伴郎的偷食照片，事件引起網民熱論。

據英國媒體《WalesOnline》報道，英國婚禮策劃師Georgie Mitchell近日在網絡節目The Unfiltered Bride中，表示得知一個超驚人的婚禮故事，忍不住向拍檔Beth Smith爆料，她直呼︰

我真的不能對你說是誰告訴我，因為對方不容許我告訴別人，但不管了，我還是要講！

Georgie表示，一名新郎與新娘完成婚禮儀式後，到下午的宴客環節，新郎突然站起來向全場賓客表示，

在我正式開始之前，請大家打開放在你們面前的信封……

最新影片推介︰

滿頭問號的賓客們打開信封後，看到照片後感到震驚，新郎接著說︰「沒錯，那是我的伴郎和新娘的照片，所以我現在要離開了。」新郎說畢即放低支咪，型爆轉身離開，留下驚魂未定的賓客們和新娘家屬。

網民激讚新郎做得好

誇張情節讓節目拍檔Beth驚訝問道︰「所以最後是由新娘買單嗎？」，Georgie回覆︰「最後全是新娘家屬支付，這就是現眼報！」節目播出後引起網民極大迴響，不少網民留言表示震驚，「我的嘴巴嚇到掉下來了」，網民又大讚新郎做得好。點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳