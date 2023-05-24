  • 28°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB花旦】龔嘉欣晒水着性感大解放　騷事業線加美背夠誘人

娛樂 13:56 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

嘉欣好難得派福利！

龔嘉欣近日飛到宿霧工作，此行絕對是寓工作於娛樂，皆因她不時在社交網分享美照，早前她先上載多張女神照，穿上白色衫加短褲的她在沙灘漫步，之後又在酒店房的露台托腮拍照，認真明艷照人。

【企業強人】龔嘉欣與兩大視帝再度合作拍新劇　勢衝視后寶座證實力

性感水着

去到一個陽光與海灘的地方，當然不少得來個「下水禮」，今日（5月24日）嘉欣晒出水着照，穿上三點式上陣的她，先靠在大石旁拍照，露出深長事業線，之後再當「影後」浸在水中騷出白滑美背加美腿，又坐在沙灘椅上露出甜美笑容，養眼度爆燈！

嘉欣開心留言表示：

常說我是幸運女孩 這次因為工作的關係 來到美麗的宿霧 本來看天氣報告 連續幾天會有滂沱大雨 結果工作當天遇上好天氣 順利完成工作 真幸運⭐️這次旅程還認識到一班很好的女孩們❤️感恩 好的事情 一直發生在我身邊。

嘉欣難得晒水着，當然令不少網民紛紛讚好，好姊妹陳凱琳亦留言「Hot」！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新四十二章】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較【有片】
18:00 2023/02/22
【新四十二章】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較【有片】
【企業強人】龔嘉欣與兩大視帝再度合作拍新劇　勢衝視后寶座證實力
13:08 2023/02/23
【企業強人】龔嘉欣與兩大視帝再度合作拍新劇　勢衝視后寶座證實力
【新四十二章】戴耀明50歲學功夫拍打戲　龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚
16:23 2023/02/24
【新四十二章】戴耀明50歲學功夫拍打戲　龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚

你可能感興趣

【新四十二章】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較【有片】
18:00 2023/02/22
【新四十二章】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較【有片】
【企業強人】龔嘉欣與兩大視帝再度合作拍新劇　勢衝視后寶座證實力
13:08 2023/02/23
【企業強人】龔嘉欣與兩大視帝再度合作拍新劇　勢衝視后寶座證實力
【新四十二章】戴耀明50歲學功夫拍打戲　龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚
16:23 2023/02/24
【新四十二章】戴耀明50歲學功夫拍打戲　龔嘉欣壓抑式喊戲獲讚
龔嘉欣 娛樂人物職業 娛樂行業 宿霧

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
11:26 2023/05/23
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人