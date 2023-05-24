【TVB花旦】龔嘉欣晒水着性感大解放　騷事業線加美背夠誘人

▲ 嘉欣好難得派福利！

龔嘉欣近日飛到宿霧工作，此行絕對是寓工作於娛樂，皆因她不時在社交網分享美照，早前她先上載多張女神照，穿上白色衫加短褲的她在沙灘漫步，之後又在酒店房的露台托腮拍照，認真明艷照人。

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性感水着

去到一個陽光與海灘的地方，當然不少得來個「下水禮」，今日（5月24日）嘉欣晒出水着照，穿上三點式上陣的她，先靠在大石旁拍照，露出深長事業線，之後再當「影後」浸在水中騷出白滑美背加美腿，又坐在沙灘椅上露出甜美笑容，養眼度爆燈！

嘉欣開心留言表示：

常說我是幸運女孩 這次因為工作的關係 來到美麗的宿霧 本來看天氣報告 連續幾天會有滂沱大雨 結果工作當天遇上好天氣 順利完成工作 真幸運⭐️這次旅程還認識到一班很好的女孩們❤️感恩 好的事情 一直發生在我身邊。

嘉欣難得晒水着，當然令不少網民紛紛讚好，好姊妹陳凱琳亦留言「Hot」！

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