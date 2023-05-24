【勞工短缺】建造業人手不足擬引外勞　工會籲政府改善本地勞工待遇吸引新人入行

▲ 建造業人手不足政府擬引外勞，工會籲政府改善本地勞工待遇吸引新人入行。（解青羽攝）

隨著人口老齡化加劇、疫情復常後大量工程開工，建造業不斷有人手短缺問題傳出，政府考慮參考社會福利署的院舍輸入照顧員特別計劃，准許建造業輸入外地勞工。香港建造業總工會及屬會在過去近半個月間進行一項名為「建造業输入外勞情况問卷調查」，結果顯示，在逾600名工友中，超過八成不赞成输入外劳。超過七成工友認為輸入外勞會造成本地工人失業、薪酬下降等問題。

香港建造業總工會理事長黃平指，現時香港有超過60萬註冊工人，24.2萬工人屬於熟練技工、半熟練技工，超過36萬屬普通工人。他表示，為解決人手短缺問題，建議政府有序推出公共工務工程，減少工人出現「一時飽死，一時餓死」的狀況，以此穩定工人就業狀況。

其次，工會強烈建議僱主規定合理施工期。有工友反應過去一層樓的施工期為7日，現在卻縮減至3-4日，容易導致工業意外發生。

工會亦強烈建議政府將建造業現今施行的「日薪制」改為「月薪制」，有助於新人入行後有穩定收入保障，有助於就業穩定，並能夠減少工友被拖糧、扣糧的情況。同時，由於現時輸入勞工時，外勞是以「月薪制」獲聘用，如果外勞月薪、本地工人日薪，無可避免地日薪工成為月薪工的「替工」身份，不利於本地累積人才，改制也有助避免本地工人被剝削或壓縮就業機會。

其次，建議政府積極推出「一技多能」政策，讓工人掌握一門或多門技術，增強工友自身競爭力，進一步增加勞動就業率。而黃平進一步表示，政府應該進一步加強培訓現有工人，將普通工人升為技工，中工經過培訓考核提升至大工，並為工人參與培訓考核提供包括經濟補貼在內的誘因。

同時，為吸引更多新人入行，減少現有工人流失，工會呼籲政府加強職業安全、改善工作環境。2023年1月至今，基本每月都有致命工業意外發生。因此工會提議，設立工業意外死亡率KPI，減少工地意外和死亡人數，並嚴格執行《執行地盤（安全）規則》，勞工處加強突擊巡查地盤，就承建商未能遵守規則的嚴重程度做出書面勸喻、警告或監控，加強條例阻嚇力等。

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記者：解青羽